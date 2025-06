Boric valora avance de Plan de Búsqueda y entrega de carpetas a familiares de DD.DD.: “Un país se construye desde los símbolos”

El Presidente Gabriel Boric valoró esta tarde los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por su gobierno y, en este marco, destacó el preceso de entrega a familiares de detenidos desaparecidos en dictadura de carpetas unitarias con toda la información, diligencias y pesquisas oficiales realizadas por el Estado a la fecha.

Este lunes se dio inicio a tal proceso durante una ceremonia encabezada por el mandatario y tras la realización de un nuevo comité de seguimiento y participación del plan, una instancia de trabajo conjunta entre el Estado y las agrupaciones de familiares para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

En la jornada, se dio inicio a la entrega de carpetas a los familiares de aquellas personas que fueron catalogadas como detenidos desaparecidos por la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, comúnmente conocida como “Comisión Rettig”.

En su cuenta de X, el jefe de Estado sostuvo que “desde chico siempre le tuve una profunda admiración a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Su lucha inclemente por verdad y justicia, por recordar una realidad incómoda que algunos preferirían olvidar y otros no dudan en justificar, me recuerda de las cosas importantes”.

Agregó que “cuando asumí como Presidente, me comprometí con ellos no solo a NO olvidar, sino a actuar en consecuencia. Por eso creamos con ellos y ellas el Plan Nacional de Búsqueda, que parte de un principio simple pero durante mucho tiempo negado: El Estado los hizo desaparecer, el Estado debe buscarlos y entregar respuestas”.

En este sentido, el Presidente relevói que “hoy cumplimos un paso más de esta tarea: comenzar la entrega a los familiares de las carpetas con toda la información, diligencias y pesquisas oficiales realizadas por el Estado a la fecha”.

“Algunos dirán que es simbólico (como lo dicen con desprecio respecto del fin de Punta Peuco). Pero no entienden que un país se construye justamente desde los símbolos, que estos cambian la realidad, y que la garantía de no repetición para ser cierta requiere antes que todo saber la verdad”, resaltó el mandatario.

Tras relevar que “la justicia sin privilegios y la verdad sin excusas no son jamás una provocación”, el jefe de Estado sostuvo que “en momentos como estos, ante gente que ha luchado toda la vida, como Presidente de la República me siento orgulloso de cumplirles”.

El mandatario recordó que la solicitud de carpetas se puede realizar en http://derechoshumanos.gob.cl, en las oficinas del Programa de Derechos Humanos y en las seremis del Ministerio de Justicia de cada región del país.