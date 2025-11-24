BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    Este lunes, el Presidente Gabriel Boric inició a primera hora su viaje a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que marcará una nueva gira por la zona austral.

    El traslado del Mandatario al extremo sur del país se produce en un momento clave, en que se ha intensificado el fuego cruzado entre las candidaturas de José Antonio Kast (Rep.) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) con miras al balotaje del próximo domingo 14 de diciembre.

    En ese sentido, el diseño del gobierno considera bajar al mínimo cualquier exposición del gobierno y del Jefe de Estado a la creciente tensión entre los abanderados que se disputan la Presidencia de la República.

    La presidenciable oficialista ha cuestionado duramente al republicano por restarse de debates de segunda vuelta, sugiriendo que “tiene cosas que esconder”. El exdiputado, por su parte, le ha enrostrado a la exministra del Trabajo no acudir a lugares donde hay víctimas del terrorismo y el narcotráfico.

    A la vez, y como pidió el propio Boric a sus ministros al encabezar el pasado viernes su penúltimo consejo de gabinete antes de las elecciones, la recta final debe tener como prioridad defender la gestión de la administración frenteamplista.

    La gira

    La primera actividad del Presidente está contemplada para este martes 25 de noviembre. Ese día el Mandatario se dirigirá a Pampa Guanaco, donde recorrerá los terrenos de lo que será la capital comunal de Timaukel.

    Posterior a ello, el jefe de Estado se trasladará a la Ruta Vicuña-Yendegaia.

    El miércoles, en tanto, viajará hasta Puerto Williams donde encabezará la ceremonia de inicio de la Etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad.

    Más tarde, el Mandatario se dirigirá hasta Puerto Toro para participar de la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros.

    La gira del Presidente culminará el jueves 27 en Punta Arenas, donde encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca-Río.

    Posteriormente, tendrá otras actividades que aún no han sido especificadas. Durante la tarde de ese día, el Mandatario regresará a Santiago.

    Más sobre:Gabriel BoricRegión de MagallanesEleccionesPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Cataldo afirma que “sería un fracaso para el país” no sacar adelante el FES: “Los recursos que Chile invierte en el CAE son excesivos”

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos
    Chile

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados
    Negocios

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados

    Las ventas online del retail se desaceleran en el tercer trimestre del año

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”
    El Deportivo

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania
    Mundo

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    La maldición de los Kennedy azota de nuevo al clan: nieta de JFK revela que le queda menos de un año de vida

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad