Boric vuelve a cuestionar absolución de Claudio Crespo en caso de Gustavo Gatica y remarca: “No puede haber impunidad”

El Presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar este jueves el fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, por las agresiones que lo dejaron ciego durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

El Mandatario entregó estas nuevas declaraciones en la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, en el Palacio de La Moneda.

“Como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia, en mayo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón, y decir que en este caso debe haber justicia” , dijo.

Y luego agregó: “Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y su familia”.

La máxima autoridad del país ya había abordado el caso en una entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN.

“No conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa, todavía es muy precipitado. Conocemos lo que dijo la jueza, pero aún no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, indicó.

“Yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande porque se argumenta en el fallo sobre (...) la legítima defensa y el contexto de violencia”, añadió.

El Jefe de Estado, en su discurso de este jueves, además destacó la presencia en la actividad de la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó el actuar del máximo tribunal en la dictadura y la crisis reciente del Poder Judicial.

“Quiero destacar la presencia de la Presidenta de la Corte Suprema hoy día acá. No es baladí, no es un acto meramente protocolar, porque la Corte Suprema en su momento fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Y la Corte Suprema en el último tiempo, el Poder Judicial, como otros poderes del Estado, ha pasado por momentos difíciles”, señaló.

En ese sentido, apuntó que tener a Chevesich en la conmemoración de la Vicaría, “es un tremendo gesto,” y añadió: “Mis respetos y le deseamos todo el éxito y cuente con nuestra colaboración”.

Cita con Kast

En su discurso, Boric también se refirió escuetamente a la reunión que mantuvo este jueves con el presidente electo, José Antonio Kast.

“Me reuní hace unos minutos con el presidente electo, José Antonio Kast, en un encuentro que expresa parte de la esencia de la democracia. Como ustedes saben, tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas. Pero el pueblo de Chile eligió un nuevo presidente y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener”, enfatizó.