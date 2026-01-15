SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric vuelve a cuestionar absolución de Claudio Crespo en caso de Gustavo Gatica y remarca: “No puede haber impunidad”

    "Tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón, y decir que en este caso debe haber justicia", dijo el Mandatario.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    El Presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar este jueves el fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, por las agresiones que lo dejaron ciego durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

    El Mandatario entregó estas nuevas declaraciones en la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, en el Palacio de La Moneda.

    “Como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia, en mayo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón, y decir que en este caso debe haber justicia”, dijo.

    Y luego agregó: “Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y su familia”.

    La máxima autoridad del país ya había abordado el caso en una entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN.

    “No conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa, todavía es muy precipitado. Conocemos lo que dijo la jueza, pero aún no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, indicó.

    “Yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande porque se argumenta en el fallo sobre (...) la legítima defensa y el contexto de violencia”, añadió.

    El Jefe de Estado, en su discurso de este jueves, además destacó la presencia en la actividad de la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó el actuar del máximo tribunal en la dictadura y la crisis reciente del Poder Judicial.

    “Quiero destacar la presencia de la Presidenta de la Corte Suprema hoy día acá. No es baladí, no es un acto meramente protocolar, porque la Corte Suprema en su momento fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Y la Corte Suprema en el último tiempo, el Poder Judicial, como otros poderes del Estado, ha pasado por momentos difíciles”, señaló.

    En ese sentido, apuntó que tener a Chevesich en la conmemoración de la Vicaría, “es un tremendo gesto,” y añadió: “Mis respetos y le deseamos todo el éxito y cuente con nuestra colaboración”.

    Cita con Kast

    En su discurso, Boric también se refirió escuetamente a la reunión que mantuvo este jueves con el presidente electo, José Antonio Kast.

    “Me reuní hace unos minutos con el presidente electo, José Antonio Kast, en un encuentro que expresa parte de la esencia de la democracia. Como ustedes saben, tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas. Pero el pueblo de Chile eligió un nuevo presidente y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener”, enfatizó.

    Más sobre:Gabriel BoricGustavo GaticaClaudio CrespoEstallido social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Lo más leído

    1.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    2.
    Resistencia de Carter y negativa de Kaiser para sumarse al gobierno enredan diseño de Kast

    Resistencia de Carter y negativa de Kaiser para sumarse al gobierno enredan diseño de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones
    Negocios

    Plan de fiscalización del SII arremete contra “clan familiar agrícola” por facturas falsas con perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    “Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años
    El Deportivo

    “Se sumará a la proyección y al primer equipo”: la UC sorprende y ficha a volante argentino de 19 años

    Universidad de Concepción cae duramente ante Franca y busca la redención ante Instituto en la Liga de las Américas

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños