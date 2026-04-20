Subsecretaria Castillo (RN) activa gestiones para ordenar a su partido y su rol en la megarreforma

Es habitual verla en los pasillos del Congreso. La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo (RN), ha intensificado en las últimas semanas sus contactos políticos en medio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Reuniones bilaterales, almuerzos con bancadas y conversaciones reservadas han pasado a formar parte de su rutina para conseguir los apoyos al proyecto más ambicioso del gobierno del Presidente José Antonio Kast .

La razón, admiten en La Moneda, apunta a un diagnóstico conocido en el oficialismo: Renovación Nacional (RN) es el partido que más tiende a tensionar la relación con el Ejecutivo.

Si bien no ha habido indisciplina en votaciones clave, sí se ha instalado una dinámica de desmarques públicos que ha incomodado tanto en Palacio como en el Partido Republicano, donde miran con recelo esas diferencias.

De hecho, en la colectividad que lidera Arturo Squella transmiten en privado que, pese a que no han existido desmarques en votaciones, hay un déficit de la Segpres en ordenar a los propios . Esto, ya que tanto el titular de la cartera, José García, como la subsecretaria son militantes de RN, partido que, hasta ahora, registra más dirigentes que han manifestado desacuerdos con el Ejecutivo.

En ese contexto, Castillo ha asumido un rol activo para contener esas fisuras. En los últimos días se ha reunido con figuras clave de su colectividad, como las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica, además del diputado Diego Schalper, entre otros. A eso se suman los almuerzos periódicos con las bancadas, instancias en las que también participa el ministro García, con quien ha consolidado una coordinación estrecha.

Y es que RN ha buscado marcar matices en el debate público. Así ocurrió cuando las senadoras Núñez y Gatica manifestaron su desacuerdo con la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco. O cuando la diputada Ximena Ossandón planteó la necesidad de “parcelar” el Plan de Reconstrucción Nacional.

Otro episodio que encendió alertas en el Ejecutivo fue la postura del diputado Diego Schalper, quien se manifestó contrario a incluir un límite etario en el beneficio de la gratuidad universitaria. El jefe de bancada se mantuvo firme en su posición y terminó incidiendo en que el gobierno optara por retirar esa idea del paquete de medidas que conforman la megarreforma, que contempla más de 40 iniciativas.

Ese tipo de señales son las que Castillo busca administrar. Con una trayectoria ligada históricamente a la Segpres, la cientista política conoce de cerca la lógica del Congreso y las dinámicas de negociación. Su paso por la División de Relaciones Políticas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, así como su rol como jefa de gabinete en la Cámara de Diputados -bajo la presidencia de Diego Paulsen-, le han permitido construir redes transversales que hoy resultan clave.

La subsecretaria Castillo, junto a los ministros Alvarado, García y Quiroz. Dedvi Missene

En el oficialismo, además, es vista como la voz de del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la Segpres. La cercanía entre ambos es conocida y, desde Interior, el jefe de gabinete ha seguido de cerca la tramitación legislativa, involucrándose activamente en las definiciones políticas. En más de una ocasión, en Palacio transmiten que Alvarado ha manifestado plena confianza en el trabajo de Castillo.

A ello se suma una relación fluida con el ministro García, con quien ha logrado una dupla que en el Congreso califican como “aceitada”. Mientras el senador RN aporta experiencia política, Castillo ha reforzado el trabajo cotidiano con parlamentarios, con un estilo más directo en Valparaíso.

Hasta ahora, y pese a los desmarques, RN ha estado alineado en las votaciones. De hecho, hace algunos días -en la antesala del cónclave oficialista en Cerro Castillo- la bancada de diputados comprometió formalmente su respaldo al proyecto. “La bancada de diputados de Renovación Nacional (…) acordó apoyar con decisión el proyecto de ley que ingresará el gobierno del Presidente José Antonio Kast”, señalaron en una declaración.

Desde el Senado, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, también destaca el trabajo de la Segpres. “RN ha votado cada proyecto que el Ejecutivo ha enviado, es allí donde se ve si un partido está ordenado o no. Antes de eso, uno puede plantear su mirada y tener matices. El rol del ministro García y la subsecretaria Castillo ha sido clave para que se recoja nuestra mirada y eso facilite avanzar en las tramitaciones”, afirma.

En la misma línea, la senadora María José Gatica sostiene que “somos un partido colaborador del gobierno, al menos en la bancada de senadores estamos alineados y muy comunicados con el Ejecutivo. Personalmente tengo una buena opinión de la subsecretaria Castillo, existe comunicación expedita con ella”.

En paralelo, y dada la magnitud de la megarreforma, el gobierno ha activado un despliegue más amplio. Parte del gabinete se ha volcado a reforzar las gestiones políticas: la vocera de gobierno, Mara Sedini, recibió este lunes a la senadora Núñez y continuará con encuentros con parlamentarios de RN y la UDI, en un intento por alinear posiciones y despejar dudas sobre el contenido del proyecto.