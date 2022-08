Buscan sanciones contra diputado De la Carrera por polémico tuit: parlamentarios oficialistas recurrirán a comisión de Ética

Un grupo de diputadas del Partido Comunista anunció esta tarde que recurrirán a la comisión de Ética de la Cámara Baja para denunciar a su par Gonzalo de la Carrera (IND- Republicano), luego de que este publicara en su cuenta de Twitter una controversial publicación en contra del Apruebo.

En la red social, De la Carrera publicó esta jornada una imagen del Cementerio General lleno de visitantes, con la leyenda “El ApruEVO y el Servel haciendo puerta a puerta”. Esto, luego de que el martes pasado el diputado republicano cuestionara la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitado por el Servicio Electoral (Servel) para el plebiscito del 4 de septiembre.

En ese entonces, ejemplificó con el caso de Bartolo Pichuluan Manqueal, quien falleció en 1953 y está habilitado para sufragar en la Región de La Araucanía.

Tras ser cuestionado en redes sociales, De la Carrera continuó posteando tuits similares, en uno de los cuales indicó que “la ley 21311 art.31 bis obliga a borrar del padrón a mayores de 90 que no hayan renovado su C.I. en 11 años. Eso incluye a detenidos desaparecidos. Joignant y Tagle reconocen tácitamente en entrevistas que NO están cumpliendo la ley. No pueden borrar gradualmente a su antojo”.

Tras la publicación en Twitter -que luego fue borrada por De la Carrera- la diputada comunista Carmen Hertz informó que, junto a sus pares Lorena Pizarro y María Candelaria, recurrirán a la comisión de Ética para buscar que se sancione a su par independiente por “su entusiasmo por los crímenes de lesa humanidad y las prácticas genocidas”.

Minutos antes, la bancada de diputados de Revolución Democrática (RD) había anunciado que realizarán una solicitud similar a la comisión de Ética, al calificar los dichos de De la Carrera como “deleznables” y merecedores de sanción.

“Consideramos que las faltas éticas son graves dado que, en primer lugar, hacen una apología a la violencia y pasan a llevar el dolor de miles de familiares de víctimas de la dictadura militar”, agregan.

Por otra parte, aseveran que los dichos del legislador “hablan de un posible fraude sin fundamentos, en una institución respetada y reconocida internacionalmente por su transparencia democrática, como lo es el Servel”.

Respuesta del Servel

Tras la acusación del diputado De la Carrera, el Servel explicó que “las personas fallecidas son sacadas del Registro Electoral y no figuran en los padrones cuando el Registro Civil da cuenta a Servel, en tiempo y forma, de las defunciones ocurridas”.

Agregó que “para la elaboración del padrón del Plebiscito Constitucional se pudo solicitar cambios hasta el 1 de mayo. Posteriormente, se dio a conocer el padrón auditado para que, ante errores u omisiones, la ciudadanía pudiese reclamar, en un periodo de diez días, ante los Tribunales Electorales Regionales (TER)”.

Sobre el caso en particular de Bartolomé Pichuluan -que fue dado a conocer por De la Carrera-, el Servel sostuvo que “es necesario aclarar que, tal como lo informó el Servicio de Registro Civil e Identificación, su defunción no fue informada por dicho Servicio al Servicio Electoral, previo al cierre del Registro Electoral, esto es el 1 de mayo de 2022. Con ocasión de la publicación del padrón auditado, respecto del señor Pichuluan no se presentaron reclamaciones en los Tribunales Electorales”.