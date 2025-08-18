Cadem: 29% votaría por Kast y 25% por Jara si las elecciones presidenciales fueran este domingo

La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de agosto, entregó un panorama marcado por el liderazgo del republicano José Antonio Kast, aunque con una creciente competencia desde la centroizquierda.

Según el estudio, si las elecciones presidenciales fueran este domingo, un 29% votaría por Kast, mientras que la exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), lo sigue de cerca con un 25% de apoyo.

En tanto, la abanderada de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, permanece en un distante tercer lugar con un 14%, volviendo a perder terreno, luego de un alza registrado la semana pasada.

En posiciones más rezagadas se ubican el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, con un 12%; el diputado libertario Johannes Kaiser, con un 7%; y, mucho más atrás, el expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, con un 1%, mismo porcentaje obtenido por Marco Enríquez-Ominami. Finalmente, el excandidato Eduardo Artés registra un 0% de apoyo. El 11% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde.

En el ítem de preferencia presidencial espontánea, que mide el deseo de los consultados sobre quién les gustaría que fuera el próximo presidente, Kast obtiene un 27%, mientras que Jara marca un 25%.

En esta misma categoría, Matthei aparece con un 12%, Parisi con un 11% y Kaiser con un 6%. Un 16% de los encuestados señaló que no votaría o no escogió ninguna opción, mostrando un nivel todavía alto de indecisión en el electorado.

Los resultados muestran que la carrera presidencial comienza a perfilarse como una disputa central entre Kast y Jara, quienes concentran más de la mitad de las preferencias, tanto en intención de voto como en apoyo espontáneo. En contraste, la figura de Evelyn Matthei, que durante meses encabezó sondeos de opinión, se ve debilitada frente al ascenso de la aspirante apoyada por el oficialismo y la DC.

Boric cae en aprobación

El sondeo también midió la evaluación de la gestión del Presidente Gabriel Boric, quien en la tercera semana de agosto alcanzó un 32% de aprobación, tres puntos menos que en la medición anterior.

En el mismo tenor, su desaprobación subió a 66%, lo que representa un alza de cuatro puntos en la misma comparación.