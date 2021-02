Cadem: aprobación de Sebastián Piñera alcanza un 24%, la más alta desde octubre

Una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Cadem emitida este domingo, reveló que el Presidente Sebastián Piñera alcanzó su cifra más alta de aprobación desde octubre del año pasado.

El estudio reveló que un 24% de los encuestados aprueba el manejo del gobierno de Sebastián Piñera, igualando la cifra conseguida en la encuesta del 5 de octubre.

Por su parte, un 65% desaprueba la gestión -un punto menos que en la encuesta pasada-, un 6% no aprueba ni desaprueba y un 6% no sabe o no responde.

Respecto al gabinete presidencial, un 26% evalúa de manera positiva su gestión, mientras que un 67% lo desaprueba.

En este contexto, los miembros mejor evaluados del equipo de gobierno son Paula Daza con un 72%, Enrique Paris con 70% y Gloria Hutt con un 57%.

Asimismo, el sondeo reveló que un 53% de los encuestados aprueba la gestión del Ejecutivo frente a la crisis del Covid-19, alcanzando la cifra más alta desde al inicio de la pandemia.

Además, un 83% considera que el plan de vacunación ha sido muy bueno o bueno, un 5% considera que ha sido regular, un 10% lo considera malo y un 2% no sabe o no responde.

De los encuestados, un 16% afirma que ya se vacunó, un 57% dice que se vacunará cuando le corresponda, un 15% dice que sí se inoculará, pero más adelante, y un 11% no lo hará bajo ninguna circunstancia.