Calisto emplaza a Chile Vamos por su cupo senatorial: “Hay que ceñirse conforme a la ley”

El desaforado diputado independiente, Miguel Ángel Calisto, abordó la negociación del partido que lo apoya, Demócratas, con Chile Vamos por su posible propio cupo senatorial y la lista parlamentaria.

Esto en medio de las acusaciones que está enfrentando el parlamentario por el delito de fraude al Fisco en una causa en la que la Fiscalía pidió su desafuero. Esa solicitud ya fue visada por la Corte de Coyhaique y se está a la espera de su apelación ante la Corte Suprema.

Esto ha sido la piedra de tope en el acuerdo parlamentario, debido a que, según señalaron desde Demócratas, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) quienes han transmitido que el problema no es el desafuero que pesa sobre Calisto, sino la gravedad de los antecedentes conocidos.

Ante esto, y al ser consultado, el parlamentario indicó que “hoy día están las negociaciones de los partidos de Chile Vamos con Demócratas que están en plena conversación y para nosotros es importante que se respeten los acuerdos que se han sostenido desde el inicio”.

“Yo entiendo que Demócratas ha tenido una posición muy clara respecto a nuestra candidatura y estamos a la espera de la decisión final por parte de Chile Vamos (...). Espero que se resuelva lo antes posible, ya sea de manera positiva o negativa ”, añadió.

En esa línea, Calisto indicó que “hay que ceñirse conforme a la ley. Es decir, las inhabilidades que tienen los candidatos para postularse a un cargo de representación popular están muy claramente establecidas en la Constitución. Y eso es lo que se debe respetar. Lo demás es hacer un juicio a priori de las personas cuando se levantan denuncias ”.

Cabe señalar que desde Demócratas apoyan a Calisto para un cupo como senador en la Región de Aysén.