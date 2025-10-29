SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Cámara de Diputados declara admisibles los proyectos oficialistas que buscan una rápida restitución de los cobros excesivos de luz

Los tres proyectos presentados por parlamentarias del oficialismo fueron declarados admisibles, pese a la postura de la testera que alegó faltas constitucionales.

Por 
Shelmmy Carvajal
 
Nicolás Quiñones
Baja en gasolinas compensó primer aumento de cuentas de la luz en el IPC RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Este miércoles, la Cámara Baja declaró admisibles tres proyectos oficialistas que establecen mecanismos expeditos de compensaciones para los cobros en las cuentas de energía.

Uno de ellos es liderado por la diputada Karol Cariola (PC) que propone la restitución inmediata de los cobros excesivos en las cuentas de luz a raíz de un error de cáculo en las tarifas.

La iniciativa die un primer paso, pese a que la testera –con el apoyo de la oposición– lo declaró inadmisible por incumplir con la Constitución, postura que fue rechazada con 60 votos a favor de la admisibilidad, 24 en contra y 5 abstenciones.

Durante el debate a favor de discutir el proyecto Cuentas Claras, la diputada Cariola defendió que “esta es una moción que no invade la iniciativa exclusiva del Presidente de la República bajo ningún punto de vista. No crea gasto fiscal, no compromete recursos públicos, no altera la administración financiera del Estado. Lo que hace es ordenar y transparentar un sistema tarifario de las cuentas de la luz que está desbordado, opaco y sin control. Y garantiza una devolución inmediata a las chilenas y chilenos de lo que se les ha cobrado de más".

En esa línea, criticó los argumentos que invocó la testera para la inadmisibilidad.

“El artículo 65 de la Constitución, invocado una y otra vez para bloquear la moción parlamentaria, establece restricciones acotadas a gasto, creación de servicio, tributos o endeudamiento fiscal. Este proyecto no toca ninguna de ellas. En cambio, regula deberes de organismos ya existentes, como la Comisión Nacional de Energía y la SEC, establece obligaciones a las empresas concesionarias privadas. He revisado el informe técnico que sugiere declararle inadmisible, pero sus fundamentos no se ajustan al contenido real del proyecto", explicó.

Por otra parte, en la oposición acusaron transversalmente a los diputados oficialistas de aprovechar el caso para fines electorales y argumentaron que las iniciativas son inconstitucionales.

El diputado Diego Schalper (RN) señaló: “La izquierda chilena quiere aprovecharse de la negligencia de su ministro y hacer un punto político”.

Y apuntó a las faltas constitucionales: “Hay veces que hay dudas en las cosas, pero cuando uno revisa el artículo 65 de la Constitución, es tan evidente que aquí lo que se pretende es crear una atribución respecto a un servicio público y, por lo tanto, lo que ha hecho la secretaría al momento de aludir al inciso tercero del artículo 65 es simplemente hacer respetar la Constitución”.

Los detalles de la iniciativa

El proyecto de la diputada plantea una nueva función para CNE que “deberá instruir a las empresas concesionarias de servicios eléctricos la devolución automática, proporcional y reajustada de los montos cobrados en exceso a cada usuario afectado, en el plazo más breve posible dentro del ciclo de facturación siguiente o, en todo caso, en un plazo máximo de 60 días contado desde la detección del error”.

Además, determina auditorías periódicas con un “marco permanente de transparencia, fiscalización y responsabilidad institucional”.

Junto con el proyecto patrocinado por la comunista, también se declararon admisibles las iniciativas que presentaron por separado las diputadas Camila Musante (ind. PPD) y Javiera Morales (FA) que tienen el mismo objetivo de restituir los cobros de luz.

El proyecto de Musante tiene por objeto “establecer un mecanismo extraordinario, ágil y transparente para la devolución de cobros indebidos en las cuentas de electricidad derivados de errores en la aplicación o cálculo de tarifas reguladas, así como para mitigar los impactos económicos que dichos errores pudieren generar en los consumidores finales y en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

En tanto, el de Morales plantea que, en cada proceso de fijación tarifaria de distribución, la CNE “podrá identificar eventuales montos cobrados en exceso a los usuarios finales durante el período tarifario anterior, originados por errores de cálculo, aplicación indebida de metodologías o cualquier otra causa no prevista”.

Además, para enfrentar el actual problema, propone un artículo transitorio que le fija a la Comisión Nacional de Energía un plazo de 30 días, desde publicada esta ley, “para dictar el decreto tarifario que contenga el mecanismo de devolución correspondiente”. “La devolución deberá hacerse a través de un solo abono en la facturación inmediatamente siguiente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá velar por la correcta implementación de la forma, plazo y condiciones”.

Más sobre:Cámara de DiputadosCuentas de luz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Colegio de Abogados acoge amparo de Providel y reprocha actuar de fiscales Armendáriz y Jacir

PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

Detienen a 15 estudiantes del INBA por desórdenes y lanzar bombas molotov a Carabineros

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres
Chile

“No más castigo al empleo femenino”: Matthei presenta medidas para impulsar el mercado laboral para las mujeres

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

Solo María Luisa Cordero votó a favor: diputados desechan cuestión previa y discuten fondo de AC contra juez Ulloa

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión
Negocios

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Productores prevén un nuevo récord de exportaciones de cerezas en la temporada 2025-2026

Gaston Bottazzini deja el cargo de CEO en el holding español el Corte Inglés

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Las primeras palabras de Robinho desde la cárcel tras haber sido condenado por violación

Campeón en la cancha: las gestiones a todo nivel para evitar que Coquimbo Unido se consagre sin jugar

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos
Cultura y entretención

De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares
Mundo

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo “Poseidón”, con capacidad para portar cabezas nucleares

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80