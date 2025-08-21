Cambio de gabinete: las gestiones de La Moneda para sumar a la DC al gobierno en su recta final

El martes de la semana pasada el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, estaba en el Congreso. Ahí vio a un viejo conocido y se acercó a hablar con él. Se trataba de Hugo Lara, consejero nacional de la Democracia Cristiana (DC) y jefe de gabinete del presidente de la colectividad, el senador Francisco Huenchumilla.

Brevemente, según cuentan en el partido, abordaron el estado de las negociaciones entre la DC y el resto del oficialismo para intentar conformar un pacto amplio de cara a la parlamentaria, el que finalmente pudieron inscribir el sábado. Pero Elizalde tenía otro tema que quería hablar con él.

De acuerdo a militantes DC que supieron de ese intercambio, el ministro le preguntó al consejero nacional del partido si veía que en la actualidad su colectividad tenía disponibilidad para entrar al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Esta ha sido una pregunta que se ha mantenido a lo largo de la administración del actual Mandatario, pues la junta nacional de la DC de fines de 2021 resolvió que, pese a que respaldarían a Boric en la segunda vuelta, no serían parte de su gobierno. Luego, la directiva de Alberto Undurraga se esforzó en mantener la distancia entre el partido y el Ejecutivo para no confundir al electorado democratacristiano.

Hoy, con Huenchumilla a la cabeza del partido, la situación es distinta. El senador se caracteriza por ser una de las voces más de izquierda dentro de la colectividad. Y, sumado a eso, la DC ya es parte de la alianza que respalda la candidatura de Jeannette Jara (PC), por lo que la cercanía con el Ejecutivo, en este momento, es más natural.

Elizalde no se quedó en esa pregunta. Según informó Lara a su partido, el ministro también le adelantó que Esteban Valenzuela (FRVS) dejaría el cargo pronto y que él podía ser una opción para sucederlo. Previamente, el consejero nacional había sido nombrado subsecretario de Agricultura por Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, aunque no asumió el cargo. El titular del Interior quedó de hablar de esto con Huenchumilla y lo propio hizo Lara.

Ayer, luego de que se confirmara la salida de Valenzuela, Lara, cuentan en la DC, supo que desde el gobierno solicitaron sus antecedentes, pensando en que sea él el nuevo ministro de Agricultura, cargo que, de forma subrogante, ejerce Alan Espinoza (PS).

En el partido ven con buenos ojos que Lara pueda integrarse. Por un lado, consideran que se leería como una recompensa por haberse alineado con los partidos grandes del oficialismo en el propósito de la unidad en la lista parlamentaria -a diferencia de la FRVS y Acción Humanista-. Algo que encarecidamente solicitaron Boric y Jara.

Pero también creen que sería positivo que sea la mano derecha de Huenchumilla -quien además fue influyente en la negociación- el que llegue a la administración de Boric.

El tema rápidamente se abrió al interior de la DC. Durante esta jornada ha habido militantes que se han acercado a Lara a preguntarle si es cierto que se incorporará. El consejero nacional se ha limitado a transmitir que hubo sondeos entre Interior, Huenchumilla y él. Lara junto a buena parte de la directiva y el partido estuvieron en el funeral de Carlos Eduardo Mena esta mañana.