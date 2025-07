Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique: “La gente DC de corazón podría inclinarse fácilmente por Matthei en esta elección”

Su partido está disminuido e inmerso en una crisis severa. El único alcalde de una capital regional que tiene la Democracia Cristiana (DC), Carlos Gatica, lo reconoce.

Desde Coyhaique, en la Región de Aysén, él defiende con fuerza la idea de que su colectividad no proclame a Jeannette Jara (PC) como candidata presidencial en la junta nacional de este sábado. Hacerlo, cree él, podría detonar una crisis fatal. Aunque asegura que hoy no votaría por Evelyn Matthei (UDI), sí reconoce que “nunca me voy a negar a una conversación”.

Sobre un eventual apoyo a Jara, el jefe comunal agrega: “Ella sí o sí tendría que cambiar diametralmente su propuesta de campaña. Hasta el día de hoy no hemos visto señales de ello, no hay nada concreto”.

Estamos a días de la junta. ¿Cuál es su postura?

No me gusta para nada la situación que vive nuestro partido, hemos perdido absolutamente el rumbo en la DC. Es cosa de ver cómo nuestro partido renuncia al debate de las ideas de manera absurda, solo asegurando cupos en el Congreso. Se habla del pacto Unidad por Chile, yo digo que no es por Chile, sino que es por escaños para el Parlamento.

¿Se refiere a Eric Aedo y Yasna Provoste?

Sí, evidentemente. No sé si serán los únicos, pero me parece que, antes de que el partido tome una decisión, que un candidato incumbente decida apoyar a ciegas a Jara no está bien. La postura que adoptaron los parlamentarios de salir a apoyar a la candidata es desesperada, habla de un cálculo político, lo único que hacen es asegurar sus escaños.

En la DC hay distintas posiciones: los que están por Jara, por el candidato propio y los que defienden la libertad de acción. ¿Cuál es la suya?

Al menos en primera vuelta, tener un candidato propio. Hoy pelean los dos extremos y eso está muy mal. Necesitamos a alguien de centro que promueva ideas, que conecte lo mejor de los dos mundos, dar una cuota de cordura.

¿En quién piensa?

La idea de Marcelo Trivelli pudo haber sido muy buena. Eduardo Frei, ¿por qué no? O haber fortalecido a Iván Flores.

¿Para usted es imposible respaldar a Jara?

No creo que sea imposible, pero cualquier discusión tiene que darse en razón de las ideas. No puede ser que apoyemos a un candidato solo por cupos electorales, la gente no merece eso, merece que discutamos ideas, propuestas. No puede pasar que un partido, a ciegas, apoye a un candidato que, además, no ha mostrado propuestas concretas en materias importantes para la DC, como la educación, la salud y la economía.

¿Entonces hay espacio para que Jara logre que personas como usted, indecisos de la DC, terminen por apoyarla?

Es muy difícil, pero siempre hay espacio para conversar. Ella sí o sí tendría que cambiar diametralmente su propuesta de campaña. Hasta el día de hoy no hemos visto señales de ello, no hay nada concreto.

La DC tuvo un candidato presidencial y lo bajó. Después se sumó a la primaria, pero sin poder votar. Ahora están arrinconados y divididos. ¿Qué tan crítico es el estado de la DC?

Hoy la situación es crítica porque renunciamos a nuestros principios por querer asegurar espacios de poder. Faltan soluciones importantes en salud, educación, seguridad y empleo. En eso, Jara no ha dicho nada en concreto para la DC. Apoyarla solamente por cupos electorales me parece que es un error y es una crisis evidente que podría ser fatal en la medida en que no tenemos ideas propias.

Si la junta nacional termina por proclamar a Jara como candidata, ¿daría un paso al costado?

Es una decisión muy difícil. Tendría que volver a entrar a un espacio de pensamiento interno.

El ideal para usted es que en la junta se proclame un candidato. ¿Ve espacio para que eso ocurra?

Es complejo. Hay espacio para que eso ocurra, pero nadie puede negar la presión parlamentaria, por lo tanto, eso también puede cambiar.

Matthei, como usted, fue jefa comunal. ¿Qué opinión tiene de ella como candidata?

Como alcaldesa hizo un trabajo impecable. Como candidata, ha cometido una serie de errores innecesarios. La postura que ha tenido en el último tiempo, de querer pelear por todo, me hace ver un desgaste.

¿Ve posible que algunos militantes y simpatizantes DC se inclinen por ella en esta elección?

Puede haber algunos. Hoy hay más democratacristianos fuera de la DC que dentro. Entre toda esa gente de centro que hemos perdido, en ese millón de votos que se ha perdido de manera sistemática, hay muchos que se verían inclinados por una figura como Matthei. Y lo hemos visto: Andrés Jouannet, Ximena Rincón, Matías Walker, Sebastián Sichel. El pensamiento propio de ellos es el humanismo cristiano. Si usted me pregunta, gente del partido, me parece más difícil, pero la gente DC de corazón podría inclinarse fácilmente por Matthei en esta elección.

¿Votaría por ella?

Hoy no estoy en esa posición, no lo veo posible hoy. Pero nunca me voy a negar a una conversación. Hoy quiero pensar que tenemos la posibilidad de presentar a alguien que pueda defender nuestras ideas, porque para nosotros sería catastrófico un escenario en segunda vuelta entre Jara y Kast.

Por lo mismo, y si la DC no levanta un candidato, ¿es posible empezar a pensar en Matthei como opción?

Para evitar ese escenario yo propongo el candidato propio.

¿Y si la DC no lo levanta? Porque el presidente del partido ha pensado en la libertad de acción.

Si esa es una vía, hay que pensarla bien. Quizás más adelante, cuando escuchemos propuestas de Jaro o incluso de Evelyn Matthei, el centro pueda verse seducido, pero hoy hay un vacío al medio.

En las condiciones actuales, ¿se inclina por Jara o por Matthei?

Por ninguna.

¿Anularía?

Sí, al día de hoy, porque me faltan propuestas que analizar.

Pero no cierra la puerta a ninguna de las dos...

No, evidentemente, hay una postura de conversar, de dialogar. A mí el PC, cuando yo estuve en elecciones la vez pasada, ellos me dijeron que querían escuchar mis ideas. Y me pareció espectacular.

¿Y esa apertura de escuchar la tendría con Matthei?

Uno siempre tiene que escuchar, a todos. Yo soy de centroizquierda. Pero yo he construido con gente de centroderecha, de derecha también. Cuando hay ideas buenas, uno no tiene por qué negarse.