Carmona apoya auditoría al Estado anunciada por Kast y señala que “no debería complicar a nadie de nuestro sector”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este domingo los seis decretos firmados por el Presidente José Antonio Kast durante el primer día de su administración, iniciada este miércoles 11 de marzo.

En particular, durante la misma jornada en que habría asumido tras suceder a Gabriel Boric, Kast firmó seis decretos presidenciales.

El foco de las medidas estuvo en el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, un refuerzo a la frontera en la zona norte, la aceleración de permisos ambientales, cambios en el comité de reconstrucción de los incendios y la implementación del plan “Escudo fronterizo”.

Sobre la opción de la administración de Kast de gobernar principalmente por decretos, Carmona señaló en una entrevista a Radio Nuevo Mundo que con estas acciones “queda demostrado que, en términos institucionales, sin faltar a la ley ni a la constitución, es totalmente posible que los gobiernos avancen en sus compromisos y política por la vía de decretos, que son actos contenidos en la institucionalidad y que tienen el espacio político administrativo".

En ese sentido, comparó la situación con las críticas desde la derecha política a la administración de Salvador Allende y el uso de estas herramientas del Ejecutivo. “Cuántas veces ellos usaron, pasó a escalada, de descalificación al gobierno de Salvador Allende, el hecho que Allende gobernaba usando también, lo que se llamaban los resquicios, que permitían, en el marco de la propia constitución vigente, avanzar en tales o cuales políticas y que eran todas, evidentemente, a beneficio del pueblo de Chile”, se preguntó.

Particularmente, respecto a la auditoría al Estado anunciado por el Ejecutivo, Carmona considera que es una medida lógica tras el traspaso de mando. “Se transmite el mando y el otro asume. Y asumen tratando de saber, con conocimiento de causa, qué cosa le entregaron”, señaló.

Así las cosas, el timonel comunista considera que “ esa auditoría no tendría por qué alterar, afectar, molestar, complicar a nadie de nuestro sector, porque las cosas se hicieron con transparencia, con honradez, respetando la probidad ”.

“Por favor, háganla. No se excusen de que nos vamos a demorar un poquito más en cumplirles, señora, porque vamos a hacer primero auditoría. No, que tramiten la auditoría sin perjuicio que ellos lleven adelante las políticas que comprometieron”, concluyó sobre este tema.

Respecto a lo referido a los cambios en materia de permisología, señaló que había que estar atento frente a las determinaciones que asuman empresas que aprovechen esta situación.

“Yo espero que tengamos capacidad de observatorio para denunciar cuando están en juegos, afectaciones de marca mayor a los equilibrios y la estabilidad medioambiental. No se olviden, por ejemplo, que todo el debate que hay de energías limpias, no contaminantes, que tienden a suplantar, digamos, el uso de los fósiles, tiene que ver, entre otras cosas, con la contaminación”, aseguró.