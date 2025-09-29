Carmona evita polémica con Jara por falta de “fraternidad” y responde a Marcel sobre rol del PC en eventual gobierno

Tras el comité político de este lunes, desde La Moneda, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona evitó profundizar en los dichos de Jeannette Jara sobre falta de “fraternidad” de algunos militantes, entre ellos, el propio dirigente de la colectividad y el exalcalde Daniel Jadue.

Al ser consultado por las declaraciones de la candidata presidencial, Carmona partió diciendo: “No voy a hacer debate sobre eso”.

Sin embargo, hizo una alusión a la fraternidad que existe en la casa política. “Los valores que nos vinculan a nosotros, no son temas de inventos personales míos, ni de algún dirigente en particular. Es una cultura, una cultura que tiene, en mi caso, muchos años, yo tengo cerca de 60 años de militancia. Entonces, no es un tema que vaya a inventar hoy día y no quiero olvidarme que Neruda nos regaló la promesa al militante y parte diciendo, ‘me has dado la fraternidad del que no conozco o hacia el que no conozco‘”.

Y zanjó: “Yo no voy a discutir públicamente, menos con las formulaciones que tenga la candidata presidencial”.

Otro de los flancos que respondió el timonel fueron las declaraciones del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que en diálogo con El País, respaldó a Jara al mismo tiempo que manifestó su “aprensión” por el rol del PC en el eventual gobierno del pacto oficialista Unidad por Chile.

Ante esto, Carmona señaló: “Lo tomo como una mirada que existe y en lo que se refiere al Partido Comunista, digo va a ser tan riguroso, tan serio como lo ha sido en todos los gobiernos que ha participado”.

Dicho eso, desdramatizó la postura de Marcel: “Que unos opinen de una manera y otra en materia del ejercicio de tareas políticas, es casi una normalidad. O sea, este no es un club de mellizos y mientras tanto sean serias, tengan una buena motivación, sean respetuosas, sean responsables, todas las miradas son necesarias”.