SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”

    “No voy a meterme en un debate con Daniel que no me conduce a nada", respondió el timonel PC, en alusión a los dichos de Jadue en contra de la postura expresada por la actual administración sobre Venezuela.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente del Partido Comunista de Chile (PC), Lautaro Carmona, se refirió a las criticas emitidas por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (exPC), en contra del gobierno de Gabriel Boric y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

    En una entrevista para CNN Chile, consultaron a Carmona si coincidía con las criticas al Ejecutivo y afirmó que no tenía toda la información al respecto. "Vamos a evaluar todas las cosas que se han dicho”, sostuvo.

    En esta línea, agregó que “cuando el PC se vaya a referir al gobierno, va a hacerlo a través de Bárbara (Figueroa), de mi o de una delegación que estimemos. Dijimos que hay que evaluar al Gobierno, pero para eso faltan tres meses para que termine. Por tanto, esa no es la tarea de hoy día”, añadió.

    Exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Adicionalmente, Carmona evitó referirse a las declaraciones del exalcalde de Recoleta y señaló que “no voy a meterme en un debate con Daniel que no me conduce a nada. Prefiero que se reúna la dirección del partido”.

    De igual forma, agregó que no entrará en una discusión que no es conducente al tema de fondo: “Si yo quisiera resolver algo de la convivencia entre dirigentes, tengo que hacer un procedimiento que convengamos colectivamente”.

    Las criticas al Ejecutivo

    Hace algunos días, Jadue criticó a la ministra vocera de gobierno, por sus declaraciones en contra de la operación de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura del expresidente de ese país Nicolás Maduro. “Hoy escuchaba la declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”, sostuvo.

    Además de las críticas a la secretaria de Estado, Jadue arremetió en contra del Presidente Boric, particularmente por la publicación que hizo el Mandatario en X, donde cuestionó a los líderes que, a su juicio, se muestran “serviles” frente al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Cuando leí el mensaje del Presidente, pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que se subordinó”, apuntó en su programa de Youtube, Sin Maquillaje.

    Más sobre:Lautaro CarmonaDaniel JadueCamila VallejoGabriel BoricVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Biministro García afirma que el gobierno dejará un escenario económico “extraordinariamente favorable” a la próxima administración

    “Son provocaciones”: Vallejo responde críticas de Jadue y defiende que “la política exterior no se construye con ironías fáciles”

    Dos chilenos son encontrados muertos en Bolivia: sus cuerpos presentaban quemaduras y señales de tortura

    Inversiones chilenas en EE.UU. crecen con fuerza tras primer año del convenio de doble tributación

    Alcalde de El Quisco anuncia acciones ante la fiscalía contra veraneantes que sacaron tiburón del mar para sacarse selfies

    Lo más leído

    1.
    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    2.
    Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

    Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

    3.
    “Parece que le duró poco el traje de estadista”: Elizalde responde a críticas de Kast hacia el gobierno en evento de Icare

    “Parece que le duró poco el traje de estadista”: Elizalde responde a críticas de Kast hacia el gobierno en evento de Icare

    4.
    Las salidas de libreto de Kast en su encuentro con empresarios en Icare

    Las salidas de libreto de Kast en su encuentro con empresarios en Icare

    5.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”
    Chile

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    “Son provocaciones”: Vallejo responde críticas de Jadue y defiende que “la política exterior no se construye con ironías fáciles”

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic
    Negocios

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Biministro García afirma que el gobierno dejará un escenario económico “extraordinariamente favorable” a la próxima administración

    Inversiones chilenas en EE.UU. crecen con fuerza tras primer año del convenio de doble tributación

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    El Seven Juvenil Internacional de Rugby se toma Viña del Mar
    El Deportivo

    El Seven Juvenil Internacional de Rugby se toma Viña del Mar

    El Real Madrid se queda con el derbi en Arabia Saudita y va contra el Barcelona en la final de la Supercopa

    Bombazo en la NBA: Trae Young ficha en los Washington Wizards

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo