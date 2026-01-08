Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”

El presidente del Partido Comunista de Chile (PC), Lautaro Carmona, se refirió a las criticas emitidas por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (exPC), en contra del gobierno de Gabriel Boric y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En una entrevista para CNN Chile, consultaron a Carmona si coincidía con las criticas al Ejecutivo y afirmó que no tenía toda la información al respecto. "Vamos a evaluar todas las cosas que se han dicho”, sostuvo.

En esta línea, agregó que “cuando el PC se vaya a referir al gobierno, va a hacerlo a través de Bárbara (Figueroa), de mi o de una delegación que estimemos. Dijimos que hay que evaluar al Gobierno, pero para eso faltan tres meses para que termine. Por tanto, esa no es la tarea de hoy día”, añadió.

Exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Adicionalmente, Carmona evitó referirse a las declaraciones del exalcalde de Recoleta y señaló que “no voy a meterme en un debate con Daniel que no me conduce a nada. Prefiero que se reúna la dirección del partido”.

De igual forma, agregó que no entrará en una discusión que no es conducente al tema de fondo: “Si yo quisiera resolver algo de la convivencia entre dirigentes, tengo que hacer un procedimiento que convengamos colectivamente”.

Las criticas al Ejecutivo

Hace algunos días, Jadue criticó a la ministra vocera de gobierno, por sus declaraciones en contra de la operación de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura del expresidente de ese país Nicolás Maduro. “Hoy escuchaba la declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?”, sostuvo.

Además de las críticas a la secretaria de Estado, Jadue arremetió en contra del Presidente Boric, particularmente por la publicación que hizo el Mandatario en X, donde cuestionó a los líderes que, a su juicio, se muestran “serviles” frente al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Cuando leí el mensaje del Presidente, pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que se subordinó”, apuntó en su programa de Youtube, Sin Maquillaje.