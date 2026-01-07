Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (exPC), criticó a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), por sus declaraciones en contra de la operación de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante la presentación del libro de Manuel Riesco, Revolución Social en Chile, emitida por su canal de Youtube, se refirió a la postura de la secretaria de Estado y a los lineamientos políticos del Ejecutivo frente a la situación actual de Venezuela.

“Hoy escuchaba declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía? ", criticó.

Adicionalmente, cuestionó la gestión del gobierno: “¿No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Tienen miedo, y ahora se acordaron que la intervención no era buena“.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Las críticas de Jadue, quien cumple arresto domiciliario por el caso Farmacias, se dan tras las declaraciones de la ministra Vallejo en una conferencia de prensa este lunes. “Así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre el eventual peligro que implica la operación estadounidense para la región. “Lo que nos están diciendo y sienten es que por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero”, concluyó la secretaria de Estado.