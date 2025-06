Carolina Tohá endurece el tono: apunta contra Jeannette Jara y destaca su trabajo como ministra del Interior

Luego de una seguidilla de duros emplazamientos y críticas recibidas por parte del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, pasó a la ofensiva.

En el debate organizado este martes por la Universidad de Santiago, que convocó a los cuatro aspirantes a La Moneda del oficialismo, la exministra marcó una fuerte distancia con sus contendores. En particular, con Jeannette Jara, la carta presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista.

“Yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado nada (en seguridad). Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha, en el tema que ellos más quieren explotar. Yo los invito a no caer en esa trampa, porque es un error grande”, dijo Tohá en el debate, que fue moderado por el excandidato presidencial Alejandro Guillier.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el marco del mismo debate, Jara sostuvo que “en materia de seguridad, a mí lo que me parece es que no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que se le han puesto hartas ganas, harto esfuerzo, pero los resultados son los que son. Y más que ser un tema de izquierda o de derecha o de la ultraderecha, como se ha planteado por parte de la candidata Tohá, a mí me parece que el tema de la seguridad pública es un tema ciudadano”.

La exministra del Trabajo planteó que “no lo hago ni como un ataque personal a ella (Tohá), ni a nadie en particular. Lo veo como parte de una realidad que el país está viviendo. Y creo que no hay que equivocarse, porque para ser gobierno, para aspirar a la Presidencia de la República, hay que partir de la realidad”.

En respuesta a ese tipo de comentarios, que se han vuelto habituales en los discursos de Jara, la exalcaldesa de Santiago destacó que durante su gestión como ministra del Interior “se sacaron adelante no una, no dos, no cuatro, no seis, se sacaron 67 leyes (...). Muchas veces con resistencia de nuestro propio sector (...)”.

Y agregó: “Todo ese despliegue, esas nuevas leyes (...), se hizo siendo el gobierno, desde el retorno a la democracia, con menos incidentes de derechos humanos hasta ahora. En estos dos años y medio que fui ministra no hubo Matías Catrileo, no hubo un Catrillanca (...). Hacer eso posible no lo hace cualquiera”, apuntó.

Tohá no cesó ahí su arremetida. A través de sus redes sociales, difundió un video con recortes del debate. En él, figura Jara diciendo que “en mi gobierno, voy a promover que avancemos al 70% de la educación gratuita”. Luego se produce un corte y aparece Tohá con el micrófono en mano. “El proyecto que está puesto hoy día de financiamiento estudiantil es responsable y es realista. Decir que vamos a poder hacer mucho más que eso, que entonces por qué no lo hicimos... No lo hicimos porque no era responsable con los recursos (...)”, afirmó.

En paralelo al debate, una inquietud se ha instalado en el comando de Tohá. La diputada Camila Musante, quien se desempeña como una de las voceras de la candidata, abandonó el grupo de WhatsApp que compartía con el equipo, sin decir una palabra. La parlamentaria actualmente está con licencia médica. De momento, es incierto si retomará sus funciones una vez que esta concluya.

Cedida

Desde su entorno, sin embargo, transmiten que congeló su participación en el equipo de la candidata por motivos electorales, pues estaría disconforme por la forma en que el PS y el PPD han negociado los cupos parlamentarios. Desde el comando aseguran que Musante no ha informado de ninguna decisión.

Sumado a eso, en el equipo de Tohá existe preocupación por el financiamiento de la campaña. Y es que, a diferencia de Winter, Jara y Mulet, la exministra del Interior no ha recibido aportes de las colectividades que respaldan su candidatura.

En contraste, el Frente Amplio ya desembolsó $ 150 millones de pesos para su abanderado. Tohá apenas alcanza los $ 20 millones en aportes, de acuerdo a datos publicados por el Servicio Electoral el viernes 30 de mayo.

El tema financiero se abordó en una reunión que tuvo el lunes el comité político de Tohá, instancia compuesta por los presidentes del partido del Socialismo Democrático, y de la que también participaron la candidata y su jefa de campaña, Pía Mundaca.