Política

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Según contempla la ley, los candidatos a la Presidencia de la República ya presentaron su declaración de patrimonio e intereses, en las cuales dan cuenta de los activos y pasivos con los que cuentan.

Por 
Alonso Aranda
 
Arturo León
Candidatos presidenciales 2025. Foto: Aton.

Dando cumplimiento a la ley, y como en todas las campañas presidenciales, ya se publicaron las declaraciones de patrimonio e intereses que los aspirantes a La Moneda deben presentar ante el Servicio Electoral (Servel), como requisito al momento de inscribir su candidatura.

Según exige la ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, quienes desempeñen cargos públicos o aspiren a ocuparlos deben informar sobre posibles focos de interés, dando cuenta sobre las actividades remuneradas que ejercen, sobre los bienes inmuebles y vehículos que posean, las deudas bancarias que sostengan, y otro tipo de actividades que los vinculen, como su participación en sociedades empresariales.

Así, el candidato independiente Eduardo Artés Brichetti, declaró una renta bruta mensual de $523.000 y dio cuenta de un inmueble ubicado en El Tabo, avaluado en $ 21.335.549.

El aspirante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en tanto, no declaró renta bruta. Si dio cuenta de una casa en Alabama, Estados Unidos, en copropiedad, de un valor corriente de plaza de 700.000 dólares, un automóvil marca Mercedes Benz y pasivos por 65 millones de pesos.

Jeannette Jara, abanderada del pacto Unidad por Chile, declaró una renta bruta mensual de $ 985.641. En bienes inmuebles: dos propias y dos en copropiedad. Los primeros están en Santiago, avaluados en $50.776.245 y $55.374.824. En copropiedad tiene un inmueble en Padre Hurtado ($179.324.631) y otro en Santiago ($63.766.212). Además dio cuenta de un vehículo station wagon Mitsubishi, valores o instrumentos transables por $7.923.907 y pasivos por $157.523.875.

El independiente Marco Enríquez-Ominami señala una renta bruta mensual de $ 9.066.967. En el ítem comunidades, sociedades y empresas declara dos: Rivas y Rivas Limitada (99%) y 4C Consultores Limitada (50%). También dos inmuebles, uno en usufructo y otro en nuda propiedad (derecho de propiedad sobre un bien que no incluye las facultades de uso y goce), y declara pasivos por 10 millones de pesos.

El diputado y candidato del Partido Nacional Libertario (PNL, Johannes Kaiser, al igual que Parisi, no declaró renta bruta mensual. Si dio cuenta de un bien inmueble avaluado en $115.000.000, un automóvil y una station wagon.

El republicano José Antonio Kast declaró una renta bruta mensual de $3.500.000, un inmueble en Los Lagos (25% de la propiedad) avaluado en $41.695.438; otro en Puerto Varas (7,69%) avaluado en $ 84.726.125. Dice poseer 597.222 acciones del Banco Chile y el 90% de la inmobiliaria e inversiones Padua Limitada. En el ítem comunidades, sociedades y empresas declara siete inmuebles en Buin, tres en Las Condes y otro en Puerto Varas. Además registra acciones en Inversiones Cimientos SPA, en Inversiones Desafíos SPA e Inversiones Horizonte SPA; ser el accionista mayoritario (90%) -a través de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada- del Colegio Campanario de Buin; y ser dueño de una camioneta Nissan D21 2008.

Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas), por su parte, declara una renta bruta mensual de $1; un inmueble en Villarrica (25% de la propiedad) avaluado en $761.646.275 y otro en Las Condes (plena propiedad), avaluado en $359.119.667. Además, dio cuenta que es miembro del directorio de Antar Chile y de la Universidad Diego Portales; tener un vehículo Toyota Camri 2011; y un instrumento o valor transable (APV) por $ 212.568.011.

Finalmente, el independiente Harold Mayne-Nicholls no declara renta bruta mensual. Si dio cuenta de la plena propiedad de un inmueble ubicado en Peñalolén avaluado en $ 611.559.192 y pasivos por 240 millones de pesos.

Más sobre:PresidencialesPatrimonioJosé Antonio KastEvelyn MattheiJeannette JaraJohannes KaiserEduardo ArtésHarold Mayne-NichollsFranco ParisiMarco Enríquez-Ominami

