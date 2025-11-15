Castro (RN) advierte preocupación por huelga de Latam y revela gestiones para garantizar votación del Presupuesto

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), manifestó este sábado su preocupación por los efectos que la huelga de trabajadores de Latam podría tener en la asistencia de parlamentarios a la votación de la Ley de Presupuestos.

El parlamentario señaló que la discusión corresponde a “la ley más importante que tramitamos en el Congreso, sobre todo hoy, cuando no hay claridad acerca de los ingresos y cómo vamos a llevarlo adelante en el próximo gobierno”.

Castro detalló que se encuentra en comunicación directa con ejecutivos de la aerolínea para monitorear los vuelos de los distintos diputados y anticipar eventuales problemas de conectividad.

Al respecto, agregó que “existen otras aerolíneas que también están compensando esto, pero lo importante es que nos estamos preocupando de que nadie falte al Presupuesto ”.

“Estamos preocupándonos de que cada uno de los diputados, de Arica a Punta Arenas, pueda llegar a ejercer el voto”, sentenció.