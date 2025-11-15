Pide 540 días de reclusión y multa de 10 UTM: Fidel Espinoza ingresa querella contra Daniel Manouchehri

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, presentó una querella por injurias en contra el diputado de su mismo partido , Daniel Manouchehri.

La acción judicial había sido anunciada por Espinoza el pasado lunes. Así, el viernes, la medida fue ingresada de manera oficial ante Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En el documento de la querella presentada, el senador acusa de injurias graves al diputado Manocuhehri , luego de que este lo calificara como “corrupto” en una sesión del Senado que se desarrolló la semana pasada, en el marco de la acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa, magistrado que actualmente se encuentra destituido por incurrir en abandono de deberes en sus actuaciones con el abogado Luis Hermosilla.

En ese sentido, en el escrito ingresado ante el tribunal, Espinoza solicita “ 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez unidades tributarias mensuales y las accesorias a que ellas dieran lugar”, contra Manouchehri.

Por otro lado, Espinoza, en el escrito, apuntó que parlamentarios de distintos colores políticos actuarían como sujetos testimoniales en el caso. Así, la lista se encuentra compuesta por parlamentarios como: Matías Walker, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Luz Ebensperguer , Loreto Carvajal, Francisco Huenchumilla, Iván Flores, Rojo Edwards, Juan Antonio Coloma, Gastón Saavedra, Juan Luis Castro, Jaime Quintana, Pedro Araya, Manuel José Ossandón.

A través de su cuenta de X, Espinoza compartió una imagen del certificado de envío de causa e indicó: “Hoy he presentado la querella anunciada”. Al mismo tiempo, agradeció las gestiones de su abogado, Enrique Aldunate, y de otros senadores parlamentarios. Sin embargo, también lapidó a su compañero de militancia.

“Podrás ser de mí mismo partido Daniel Manouchehri, pero eso no implica que no vaya a velar por defender mi honra. Te acostumbraste a mentir y maltratar a tus adversarios”, expresó.

Previamente, Manouchehri había ingresado una denuncia contra Espinoza, a causa de que tras la discusión el senador le habría advertido que lo golpearía fuera de la sala del Senado .