Catalina Pérez y detención de Daniel Andrade: “Es una buena noticia para el país”

Durante esta tarde la diputada Catalina Pérez (suspendida de su militancia en Revolución Democrática) abordó la detención de su expareja Daniel Andrade -el exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva- y del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien también fuera jefe de gabinete de Pérez. Todo esto, en el marco de la investigación por el denominado caso líos de platas.

“Me parece que es propio de un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”, dijo la parlamentaria en un punto de prensa en la Cámara de Diputados.

Pérez agregó que espera que la “investigación avance” y que las detenciones efectuadas este miércoles son “una buena noticia para el país”.

Por otro lado, la diputada dijo que desconoce los detalles de la investigación, pero que “está disponible para colaborar y entregar todos los antecedentes”.

“Como lo he dicho en reiteradas oportunidades no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible, y no me he beneficiado de ninguna manera. Descarto tajantemente que esos fondos, si es que existen, hayan sido recibidos de parte de Democracia Viva”, aseveró.

Consultada respecto a si estaba al tanto del traspaso de dineros de la fundación de su expareja, la parlamentaria insistió en que “he estado siempre disponible a colaborar con la investigación, de hecho, abrí mis cuentas bancarias, prestaré declaraciones cuando sea necesario, sigo estando disponible a eso y soy la primera interesada en que esto se aclare”.

“No he recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, reiteró.

La diputada, además, no quiso referirse a las declaraciones del senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien horas antes señaló que “es muy difícil que Catalina Pérez no supiera desde el inicio de las tratativas de los convenios entre Contreras y Andrade”.