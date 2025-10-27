CEP: Kast y Jara empatan con un 23% en preferencias de la carrera presidencial

El candidato republicano, José Antonio Kast, y la abanderada oficialista, Jeannette Jara, empataron en las preferencias de la carrera presidencial, en la más reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El estudio, realizado entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre 2025, fue aplicado en terreno a 1.217 personas en 100 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 64,2% en relación a la muestra original de 1.897. ciudadanos.

Ante la pregunta sobre ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo Presidente/a de Chile?, un 23% se inclinó por Kast, misma cifra que se pronunció por Jara. Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) logró un 13%, Franco Parisi (PDG) un 8%, Johannes Kaiser (PNL) un 6%, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami, ambos un 2%. Mientras que el también independente Eduardo Artés, marcó un 0%.

En tanto, ante la pregunta sobre ¿quién cree usted que será la o el próximo Presidente/a de Chile?, un 37% optó por Kast, un 29% por Jara, un 8% por Matthei, un 4% por Parisi y un 3% por Kaiser, el resto aparece con 0%.

En el escenario de un balotaje entre Kast y Jara, el republicano se impone con un 41% de las preferencias, mientras que Jara obtiene un 33%.

La exministra del Trabajo también pierde en una eventual segunda vuelta con Matthei. Ahí, los encuestados favorecen a la candidata de Chile Vamos con un 37%, mientras que la abanderadas oficialista vuelve a marcar un 33%.

Asimismo, Kast también se impone en un posible balotaje contra Matthei. El exdiputado obtuvo un 33% y la exalcaldesa de Providencia un 29%.