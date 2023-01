Chahuán califica de “la más alta gravedad” dichos del Presidente Boric sobre irregularidades en el juicio de Mateluna y llamó al mandatario a disculparse

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, se refirió a la suspensión de la participación de Chile Vamos en la mesa de compromiso transversal de seguridad liderada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, luego de que el Presidente Boric indultara a doce presos del estallido social y al otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas.

En horas de la tarde de este lunes, fue el propio mandatario quien invitó a la oposición a retomar la mesa de seguridad. Desde Brasil, y tras sostener una reunión bilateral con Luiz Inácio Lula de Silva, el jefe de Estado indicó que “quiero decir a quienes pretendan poner en juego una agenda de corto y de largo plazo en materia de seguridad, por decisiones exclusivas del Presidente de la República, que están completamente equivocados. Acá yo los invito a que vuelvan a la mesa. Chile no puede seguir esperando que los políticos terminemos nuestras peleas para poder tener medidas concretas”.

Considerando el llamado del mandatario, el senador Chahuán afirmó en CNN Prime que “las tres directivas de los partidos de Chile Vamos, UDI, RN y Evópoli, hemos resuelto suspender nuestra participación en la mesa de seguridad. Primero, porque vemos un Presidente que no ha tenido la capacidad de sobreponerse a el complejo de una de sus propias coaliciones de gobierno para enfrentar el tema de seguridad con fuerza. Segundo, porque los indultos otorgados son una burla, fundamentalmente, a los que estamos trabajando para una agenda de seguridad”.

A pesar de que el conglomerado anunció su suspensión en la mesa de seguridad, cuya nueva reunión se llevará a cabo durante la jornada de este martes, el timonel de RN afirmó que desde este martes el bloque opositor levantará su propia agenda de seguridad.

Al ser consultado por el llamado del Presidente Boric y de otras figuras políticas para retomar el trabajo en la agenda de seguridad, Chahuán señaló que “la falta de consistencia del gobierno, la falta de capacidad de empatizar con las víctimas, de ponerse siempre por parte del gobierno del Presidente Boric respecto en la posición de los victimarios, demuestran que no tienen un interés real de sacar adelante la agenda de seguridad”.

Asimismo, Chahuán volvió a criticar la decisión del mandatario sobre los trece indultos otorgados. “Consideramos que eso demuestra la poca consistencia que ha tenido el gobierno para enfrentar los temas de seguridad pública, y en ese contexto, nosotros consideramos que fue el propio Presidente de la República el que le puso término a esa mesa de conversación”.

Finalmente, el líder de la tienda de Antonio Varas agregó que “acá se requiere menos ruido comunicacional y más urgencia a los proyectos de ley para darle más herramientas a las policías y devolverles la autoridad para enfrentar a la delincuencia”.

Indulto a Jorge Mateluna

“En el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.

Esa fue la explicación que entregó esta tarde desde Brasil el Presidente Boric tras ser consultado por las razones detrás del indulto que entregó al exfrentista Jorge Mateluna (48), condenado por el robo a una sucursal bancaria en 2013.

En relación con esta defensa que hizo el mandatario al otorgar el beneficio a Mateluna, el senador Chahuán precisó “que un Presidente de la República cuestione la independencia de otro poder del Estado, que es independiente, me parece absolutamente grave. Me parece grave, además, porque el señor Mateluna incluso recurrió a aclaración a la Corte Suprema, que es el último recurso, uno que no tiene plazo y finalmente confirmó el fallo”.

“Me parece gravísimo que el Presidente de la República cuestione un fallo de la Corte Suprema, que es otro poder independiente, eso me parece de la más alta gravedad y yo espero disculpas del Presidente”, concluyó el presidente de RN.