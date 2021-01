Chile Vamos a cinco bandas: las definiciones, enfrentamientos y giros de sus cartas presidenciales

Sebastián Sichel, Independiente

Alianza centro y derecha

“Hay una tremenda oportunidad para que este espíritu de reforma lo tome una alianza entre el centro y la centroderecha”. (Octubre de 2020)

Retiro de fondos de AFP

“Me duele un poquito el alma cuando tomamos estas decisiones por popularidad y no por el bienestar de los chilenos”. (Noviembre de 2020)

Autoproclamarse es “ordinario”

“Lo más ordinario que hacemos los políticos es autoproclamarnos (...). Aquellos que andan diciendo ‘yo quiero ser Presidente’, y se autoproclaman, eso no es mi estilo para nada”. (Noviembre de 2020)

La Élite gobernante “sabe poco”

“Tenemos una élite que gobierna y sabe poco lo que pasa en Chile. Necesitamos un gobierno que haga bien la pega. En el ministerio y en el banco me di cuenta de lo que demora pagar una licencia, lo largo de las colas en el banco”. (Diciembre de 2020)

Contra la socialdemocracia

“Soy liberal hace muchos años, me he definido como tal, por eso me fui de la DC (...). No soy socialdemócrata, tengo una diferencia fundamental con eso”. (Enero de 2021)

Integración social

“(La integración social) es la esencia del desarrollo de la sociedad (…). No tiene que ser visto con la mirada paternalista de siempre”. (Enero de 2021)

Mario Desbordes, Renovación Nacional

Marihuana

“No tengo duda de que la marihuana no es buena, y no es bueno el cigarro, que mata a miles de personas (…). La cannabis no es buena, pero quizás es menos mala que las otras cosas”. (Diciembre de 2020)

“Profundas correcciones” al modelo

“El modelo requiere urgentes y profundas correcciones (...), pasar de la economía de mercado, con un tímido tinte social, a una economía de mercado como en Alemania (…). Tenemos que dejar los dogmas que nos tenían metidos en trincheras”. (Octubre de 2019)

Armas en las casas

“Defiendo el derecho de un ciudadano honesto, que pasa los controles siquiátricos, que cumple todos los requisitos, para que en su casa tenga un arma de fuego si cree que está en condiciones”. (Diciembre de 2020)

Socialcristianismo

“No me gusta encasillarme, pero si tuviera que hacerlo, soy socialcristiano. Esa es la corriente que defiende la economía social de mercado, que defiende el socialcristianismo como misión política, que junta la economía de mercado con una visión humana”. (Enero de 2021)

Críticas desde su propio sector

“A mis cercanos y a mí se nos ocurren ideas o propuestas, y quizás las debiéramos haber conversado con la coalición. Eso no siempre lo he hecho (...), pero tratar esas ideas como de izquierda o populistas es una reacción no sólo exagerada, sino que tiene una intención de dañar”. (Julio de 2020)

Joaquín Lavín, UDI

Centro y socialdemocracia

“Creo que Chile necesita un gobierno de centro, que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia europea”. (Agosto de 2020)

Personas más allá de la coalición

“Para provocar cambios profundos necesitas una mayoría más amplia (…). Significa incluir en el gobierno a personas que no son de la coalición”. (Septiembre de 2020)

Aborto y adopción homoparental

“Creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Un proyecto así (de aborto) yo lo vetaría si fuera Presidente (…). En el caso de la adopción homoparental, soy partidario de que al Acuerdo de Unión Civil permita la adopción, pero no con el matrimonio (…). Son discusiones de convicciones personales (…). Yo soy más conservador, al estilo del Papa Francisco”. (Enero de 2021)

No un “gobierno de derecha”

“No es fácil convencer a la centroderecha y decirle ‘mira, yo quiero llegar a ser Presidente, pero no para ser un gobierno de derecha, sino que querer hacer un gobierno integrado’, que sume personas que no piensen igual que nosotros”. (Enero de 2021)

Pactos con José Antonio Kast

“Pactos de gobierno con el partido de José Antonio Kast yo no haría. Eso, pensando en el futuro (…). Siempre he creído que la coalición tiene que crecer hacia el centro (…). Distinto es el caso de la constituyente, que no le veo mayor inconveniente”. (Enero de 2021)

Evelyn Matthei, UDI

¿Populismo en el Congreso?

“No vamos a lograr un buen diálogo y buenas soluciones si nos dedicamos a señalar a los del frente con el dedo, diciéndoles que son brutos, irracionales, populistas o traidores. Ese es un lenguaje que tiene que erradicarse”. (Julio de 2020)

“(Lavín) está dispuesto a cualquier cosa”

“¿Qué tiene en la cabeza? Con tal de ganar una nominación o una elección, (Lavín) está dispuesto a cualquier cosa, incluso a tildarse de socialdemócrata, cuando en realidad nunca lo ha sido (...). Lo que me preocupa es el populismo”. (Agosto de 2020)

Inmigración

“Hay que empezar a limitar la cantidad de gente que entra a Chile (...). No tenemos capacidad en los consultorios, en los colegios. Están viviendo en condiciones infrahumanas y aceptan muchas veces, porque no les queda otra, trabajos en condiciones que no son adecuadas. Y, al mismo tiempo, les están quitando los empleos a los chilenos”. (Agosto de 2020)

Gestos a Desbordes y Sichel

“En el caso de Desbordes, viene de una familia de mucho esfuerzo, estudió en escuela pública. Cómo no va a ser bueno tener un candidato así en la derecha. Es como tener una candidata mujer. En el caso de Sichel, venía de la oposición. ¿Cómo no va a ser bueno eso para la derecha?”. (Octubre de 2020)

El dardo a Sichel

“Sichel es el candidato de los empresarios (...), de LyD, que no quiere perder influencias, y de políticos que no quieren perder poder”. (Enero de 2021)

Ignacio Briones, Evópoli

Medidas en pandemia

“La valoración de lo que se ha hecho está, aunque no es completa (...). Al principio de año nos decían que el ejemplo a mirar en pandemia era Argentina. Bueno, duró lo que duró”. (Diciembre de 2020)

Liderazgo

“Un liderazgo que sólo se centra en el corto plazo, en la cuña de Twitter, en el aplauso fácil, al final del día no es un liderazgo”. (Diciembre de 2020)

Las funas

“La funa es inaceptable en una democracia (…). Es la muestra más excelsa de la estupidez, de la falta de reflexión, de la falta de respeto (…). Hay que distinguir los emplazamientos a los hostigamientos. El primero no me afecta, es parte del rol cuando uno está en la calle”. (Enero de 2021)

Responsabilidad

“Chile requiere de reformas sustantivas, y ello conlleva responsabilidad. Ese ha tratado de ser nuestro sello en el ministerio (…). Las ofertas de atajo y soluciones mágicas que después no se pueden honrar son una receta segura para después amplificar la desconfianza y, con ello, impedirnos abordar las reformas que el país requiere”. (Enero de 2021)

Reformas “serias” y “sostenibles”

“Quisiera aprovechar de invitarlos a volver a creer en Chile y en su futuro (...), creer en los acuerdos para avanzar en una hoja de ruta de reformas ambiciosas, serias y sostenibles en el tiempo”. (Enero de 2021)