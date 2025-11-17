“Chile Vamos ha cumplido su ciclo”: el duro balance de Cristián Monckeberg (RN) tras la derrota de Matthei
El expresidente de Renovación Nacional compartió su lectura de los comicios celebrados este domingo. Según su criterio "el fracaso" de Chile Vamos y de RN "es total". Por ello, instó a la militancia a "ponerse al servicio" de la campaña de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.
A través de una misiva, el exministro de Sebastián Piñera y también expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, instó a su partido a integrarse al eventual gobierno de José Antonio Kast (republicano), ya que, a su juicio, Chile Vamos cumplió su ciclo.
En el texto plasmado en dos planas, el integrante de la comisión política de RN sugirió a la militancia “ponerse al servicio de la campaña” del republicano, quien ayer pasó a segunda vuelta junto a Jeannette Jara (PC).
“No solo debemos apoyar decididamente en esta segunda vuelta, sino que, una vez alcanzada la Presidencia de la República, debemos sumarnos activamente al futuro gobierno, aportando una agenda programática social, económica y de futuro que refleje el sello de RN y constituya un aporte real a Chile. Esta definición debiera ratificarse por nuestro Consejo General, el cual debe efectuarse lo más pronto posible”, sostuvo Monckeberg.
Hecho el punto, aseguró que “Chile Vamos ha cumplido su ciclo”. A eso, añadió: “Me correspondió impulsar con fuerza su creación, que alcanzó grandes logros —entre ellos, la segunda Presidencia de Sebastián Piñera y la bancada más numerosa en la historia del partido—, todo ello sobre la base de una hoja de ruta programática y electoral clara".
“Sin embargo, las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral, y un relato político que no hizo eco en la ciudadanía, nos obligan a romper inercias”, planteó.
“A la vista de los resultados el fracaso es total, de Chile Vamos y sobre todo de RN”, reconoció el extimonel.
“Sugiero que al integrarnos al futuro gobierno, lo hagamos como partido, sin una coalición que ha demostrado ser intrascendente y vacía. Luego, con serenidad, podremos analizar el nuevo escenario político de la derecha en Chile y delinear su proyección para los próximos ciclos electorales”, propuso.
Para ello, planteó trabajar en una agenda de cuatro grandes acuerdos: “Un Acuerdo por la Seguridad, un Acuerdo Social, un Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento, y un acuerdo Político que modernice y fortalezca nuestra institucionalidad”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.