“Chile Vamos ha cumplido su ciclo”: el duro balance de Cristián Monckeberg (RN) tras la derrota de Matthei

A través de una misiva, el exministro de Sebastián Piñera y también expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, instó a su partido a integrarse al eventual gobierno de José Antonio Kast (republicano), ya que, a su juicio, Chile Vamos cumplió su ciclo .

En el texto plasmado en dos planas, el integrante de la comisión política de RN sugirió a la militancia “ponerse al servicio de la campaña” del republicano, quien ayer pasó a segunda vuelta junto a Jeannette Jara (PC).

“No solo debemos apoyar decididamente en esta segunda vuelta, sino que, una vez alcanzada la Presidencia de la República, debemos sumarnos activamente al futuro gobierno , aportando una agenda programática social, económica y de futuro que refleje el sello de RN y constituya un aporte real a Chile. Esta definición debiera ratificarse por nuestro Consejo General, el cual debe efectuarse lo más pronto posible”, sostuvo Monckeberg.

16/11/2025 - Jose Antonio Kast realiza su discurso luego de pasar a segunda vuelta - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Hecho el punto, aseguró que “Chile Vamos ha cumplido su ciclo” . A eso, añadió: “Me correspondió impulsar con fuerza su creación, que alcanzó grandes logros —entre ellos, la segunda Presidencia de Sebastián Piñera y la bancada más numerosa en la historia del partido—, todo ello sobre la base de una hoja de ruta programática y electoral clara".

“Sin embargo, las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral, y un relato político que no hizo eco en la ciudadanía, nos obligan a romper inercias”, planteó.

“A la vista de los resultados el fracaso es total, de Chile Vamos y sobre todo de RN” , reconoció el extimonel.

16/11/2025 - COMANDO EVELYN MATTHEI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Sugiero que al integrarnos al futuro gobierno, lo hagamos como partido, sin una coalición que ha demostrado ser intrascendente y vacía. Luego, con serenidad, podremos analizar el nuevo escenario político de la derecha en Chile y delinear su proyección para los próximos ciclos electorales”, propuso.

Para ello, planteó trabajar en una agenda de cuatro grandes acuerdos: “Un Acuerdo por la Seguridad, un Acuerdo Social, un Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento, y un acuerdo Político que modernice y fortalezca nuestra institucionalidad”.