    Política

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    El presidente electo recibió este miércoles en "La Moneda chica" a las autoridades.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Helen Mora

    Este miércoles, José Antonio Kast continuó con sus reuniones protocolares como presidente electo y recibió en “La Moneda chica” al arzobispo de Santiago, Fernando Chomali; a los tres comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Fernando Cabrera (Armada), Javier Iturriaga (Ejército), Hugo Rodríguez (FACh), y los jefes de las policías, Marcelo Araya (Carabineros) y Eduardo Cerna (PDI).

    El primero en llegar fue Chomali. “Vengo con el mejor de los ánimos, por supuesto, para felicitarlo y para desearle lo mejor en su gobierno y, por supuesto, le traigo un regalo de Navidad, como corresponde, porque estamos celebrando Navidad”, afirmó.

    También destacó la posibilidad de que Kast viviera en La Moneda, una vez que empiece su mandato: “Todo lo que sea signo de austeridad, de todos, creo que es muy bienvenido”.

    Entre medio de eso, fueron llegando las otras autoridades. Esas citas se dieron después de una solicitud de Kast por reunirse y así empezar el trabajo conjunto en el marco del proceso de traspaso con la administración del Presidente Gabriel Boric. Para ello, de hecho, todas las instituciones solicitaron un permiso con el Ministerio de Defensa.

    Tras los encuentros, el único en referirse al respecto fue el general director de Carabineros, quien explicó que “es una reunión de carácter protocolar”.

    En esa línea, agregó que abordaron temas de seguridad, lo que continuarán tratando en próximas reuniones.

