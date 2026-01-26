Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

El viernes por la mañana, el ambiente en la sede del Partido Socialista (PS) era de festejo. La presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, fue la anfitriona de un brunch que tuvo una selecta lista de invitados: integrantes de todas las directivas del oficialismo, menos el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

La señal que se quiso dar desde el PS con el hito, que incluyó una tabla de quesos y fruta fresca, fue clara: serán dos las oposiciones al gobierno de José Antonio Kast: una de la centroizquierda -con la Democracia Cristiana (DC) incluida- y otra con los partidos más a la izquierda en el arco político. Así lo reafirmaron a través de una declaración pública que leyeron en voz alta tras la cita.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

Fuera de la sede del PS, no todos festejaban. Mientras el encuentro se desarrollaba, parte de los diputados de la colectividad -en buena parte, los menores de 50 años- veía con preocupación la exclusión del FA y el PC. Así lo transparentaron en el chat de la bancada que comparten.

“Se ha actuado erróneamente. La imagen que está enviando el PS es ser el partido que rompe la unidad y excluye. Una cosa es hacer un llamado de atención a la manera cómo nos debemos relacionar y marcar diferencias respecto de las lecturas (...), y otra es armar una alianza excluyendo a dos partidos relevantes. Algunos de los partidos convocados a la sede del PS ni siquiera van a seguir existiendo después de marzo. Todo esto, sin una reflexión previa. Estamos cometiendo un error político y estratégico”, reclamó el diputado Daniel Manouchehri.

“Los que se quedan en la Cámara y el Senado tendrán harto trabajo (...): defender lo avanzado y construir una alianza lo más amplia posible que permita construir una alternativa a la extrema derecha. En esa tarea nadie sobra”, complementó el diputado Daniel Melo, quien no fue reelecto en el cargo.

Por su parte, la diputada y senadora electa Daniella Cicardini, quien además es vicepresidenta de la Mujer en el PS, alertó en el mismo chat que “esto no fue discutido en la mesa” de la que ella forma parte.

Y agregó: “La política de alianza debería ser algo debatido colectivamente. En la práctica, lo que plantea esa resolución que sacaron luego de la reunión es irreal. No veo que en el Congreso la oposición funcione, por un lado, el FA y, por otro, nosotros y la DC (...). La fuerza de los hechos nos obliga a la unidad”.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Ante la acusación de que el asunto no fue discutido por la mesa, Vodanovic dijo a este medio que “yo cito a reuniones todas las semanas y sí hubo acuerdo de mesa para congelar relaciones con el FA y el PC. Y eso se hizo”. “Esto se ratificó en la mesa del viernes por todos”, enfatizó.

En referencia a los dichos de los diputados, quienes también emitieron descargos en X, Vodanovic dijo: “Todas las interpretaciones que ellos hacen no son ciertas. No es política de alianzas (porque hay elecciones en tres años) y no es nueva coalición, cosa que hemos dicho todos los asistentes”.

La timonel agregó que “el PS insistirá en lo acordado en el comité central: oposición democrática amplia con valores y principios comunes y con unidad de propósito”.

La postura de los diputados mencionados es compartida por el presidente de la Juventud Socialista, Francisco Saba. “Hay que construir una nueva unidad, un nuevo relato, con todos. Explicitar las molestias es necesario y natural, pero también hay que volver a reconstruir conversando con todos los actores. No puede existir unidad sin todos ahí”, dijo a este medio.

La apuesta de Vodanovic, sin embargo, es respaldada fuertemente por los socialistas mayores de 50. “No hay contradicción en la búsqueda de la unidad de la futura oposición, con la opción preferente por la convergencia del Socialismo Democrático, que es lo que el PS está desplegando”, sostuvo Juan Luis Castro, jefe de bancada de los senadores socialistas.

Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por su parte, el senador Gastón Saavedra sostuvo que “el Socialismo Democrático, y particularmente el PS, tiene que buscar su identidad, para enfrentar un proceso que tenemos que recorrer junto a otros, en donde prime la sensatez (...). El Socialismo Democrático tiene un rol que definir, tener un relato propio, la construcción de un proyecto político tal que nos permita ir construyendo una mayoría para volver a ser gobierno. Eso se hace desde el PS con los integrantes del Socialismo Democrático“.

También tuvo una férrea defensa de la exclusión del FA y el PC el senador Fidel Espinoza, el más crítico del frenteamplismo en las filas del PS. “Me parece excelente (el encuentro con el Socialismo Democrático). Los diputados que critican son los mismos que preferirían una alianza con el FA y el PC. Pero claramente la mayoría del PS está por reconstruir nuestra histórica alianza que tantos éxitos le trajo al país y su gente”, afirmó.

No solo senadores respaldaron el encuentro. También lo hizo el diputado Raúl Leiva, quien además es vicepresidente del PS. “Va dentro de la línea de lo que el partido ha definido, de generar articulación en toda la oposición. Se puede partir en bilaterales con partidos políticos o reuniones de distintos sectores. Eso es bueno para ir generando colaboración en el rol de oposición”, planteó el parlamentario.

La misma postura ha mostrado el diputado Arturo Barrios, quien, como integrante de la mesa, incluso participó del encuentro del viernes pasado. “No hay una nueva coalición, nunca se habló de ninguna negociación con la derecha ni mucho menos. La idea es seguir avanzando en una unidad que se construya por la aceptación del otro como legítimo, unidad en la diversidad y la heterogeneidad”, aseveró.

Aunque el asunto ha expuesto un factor generacional, hay excepciones. Por ejemplo, los diputados Leonardo Soto y Marcos Ilabaca, ambos mayores de 50, son críticos de la exclusión del PC y el FA. “La gente ve con estupor que la izquierda está más preocupada de sus divisiones que las necesidades de la gente”, advirtió Soto.