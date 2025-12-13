VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cita con Boric: los elegidos de Kast y Jara para acompañarlos a La Moneda en caso de triunfo

    Tal como ocurrió en 2021, será el Mandatario quien reciba en La Moneda al nuevo jefe de Estado, en una cita cuyo formato ya está definido, pero cuya composición política -especialmente quiénes acompañarán al ganador- sigue abierta y es parte de las definiciones de última hora en los comandos.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Juan Andrés Quezada
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hace cuatro años, el fallecido expresidente Sebastián Piñera en la ya tradicional llamada entre el jefe de Estado y el Mandatario electo invitó a Gabriel Boric a La Moneda. “Quiero invitarlo mañana a que tengamos una reunión de trabajo para que podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile”, le dijo.

    El cambio de la tradición del presidente en ejercicio acudiendo a desayunar a la casa del vencedor al día siguiente tuvo una lógica: hasta ese entonces, el Presidente Gabriel Boric residía en un pequeño departamento del barrio Bellas Artes, lo que complicaba la logística de un encuentro que siempre despierta un alto interés de la prensa.

    Esta vez, el cuadro se repetirá. Quien resulte vencedor (o vencedora) este domingo, acudirá a La Moneda el día siguiente a una reunión de trabajo con Boric en la que se definirían los primeros aprontes del cambio de mando. La cita contempla a tres personas del equipo ganador y el Mandatario estará acompañado por los titulares de Interior, Álvaro Elizalde; de Hacienda, Nicolás Grau; Segpres, Macarena Lobos y Segegob, Camila Vallejo.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Quien acompañe a Kast o Jara no es menor. Boric acudió a la reunión con Piñera en 2021 acompañado de Izkia Siches y Giorgio Jackson. Ambos terminaron siendo ministros del primer diseño de su gabinete y parte del comité político.

    La definición no está del todo cerrada en el equipo de José Antonio Kast. Hasta el cierre de esta edición, se mantienen en una reunión afinando detalles operativos y políticos de la jornada de este domingo y los días siguientes.

    Hasta ahora se ha transmitido que uno de los que podría acompañar al republicano en caso de imponerse en las urnas sería su jefe de campaña, Martín Arrau, quien ha mantenido el contacto con el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán.

    En el sector señalan que lo lógico sería que estuviera también el timonel republicano Arturo Squella, hoy senador electo, pero que tampoco descartan que Kast quisiera hacer un gesto de amplitud e invitar a algún dirigente de Chile Vamos o de los otros partidos de centro cuyos dirigentes han manifestado respaldo a su opción.

    En el caso de la candidata Jeannette Jara han evitado tomar una definición antes de los resultados dado que las expectativas de una victoria no la favorecen. Aseguran que solo el domingo por la noche, en caso de triunfo, la exministra del Trabajo definirá a quiénes acudirán a su cita con el Presidente.

    Dentro de esa nómina, estaría a todo evento quien ha sido su jefa de campaña en segunda vuelta, la senadora Paulina Vodanovic (PS).

    Lo que sí está coordinado es un gesto entre ambos candidatos una vez que ya se conozca la tendencia del conteo del Servicio Electoral (Servel).

    Tras el sorteo del debate Anatel, el senador Daniel Núñez -jefe estratégico de Jara- y el principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela quedaron en contacto para los gestos protocolares una vez que se conozca quién llegue a La Moneda.

    Esto, en cualquiera de los dos casos: si Jara debiese trasladarse al comando de Kast a reconocer su triunfo, o si Kast tenga que hacerlo en caso de que la exministra se imponga.

    La comunicación entre los dos candidatos que avancen al balotaje, tras conocerse los resultados, es uno de los ritos de las elecciones presidenciales. En 2021, el republicano se trasladó hasta el Hotel El Fundador para el saludo con Gabriel Boric.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastJeannette JaraGabriel BoricLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Aprajud llama a respetar la tradición de elegir como presidente de la Corte Suprema al magistrado de mayor antigüedad

    Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

    Lo más leído

    1.
    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    2.
    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    3.
    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    4.
    El futuro del PC después de Jara

    El futuro del PC después de Jara

    5.
    Kast desdramatiza gritos en su contra en cierre de campaña de Jara: “Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie”

    Kast desdramatiza gritos en su contra en cierre de campaña de Jara: “Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho
    Chile

    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

    Meteorología emite aviso por altas temperaturas: afectará a cinco regiones desde el lunes

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026
    Negocios

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    Back to the Future

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026
    El Deportivo

    Con la Copa Libertadores por delante: Coquimbo Unido presenta a Hernán Caputto como su DT para el 2026

    En vivo: el Flamengo de Erick Pulgar se enfrenta al Pyramids por un lugar en la final de la Copa Intercontinental

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction
    Cultura y entretención

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos
    Mundo

    Ataque del Estado Islámico en Siria deja dos militares estadounidenses y un civil muertos

    Camboya suspende temporalmente todos los cruces fronterizos con Tailandia

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas