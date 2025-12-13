Cita con Boric: los elegidos de Kast y Jara para acompañarlos a La Moneda en caso de triunfo

Hace cuatro años, el fallecido expresidente Sebastián Piñera en la ya tradicional llamada entre el jefe de Estado y el Mandatario electo invitó a Gabriel Boric a La Moneda. “Quiero invitarlo mañana a que tengamos una reunión de trabajo para que podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile”, le dijo.

El cambio de la tradición del presidente en ejercicio acudiendo a desayunar a la casa del vencedor al día siguiente tuvo una lógica: hasta ese entonces, el Presidente Gabriel Boric residía en un pequeño departamento del barrio Bellas Artes, lo que complicaba la logística de un encuentro que siempre despierta un alto interés de la prensa.

Esta vez, el cuadro se repetirá. Quien resulte vencedor (o vencedora) este domingo, acudirá a La Moneda el día siguiente a una reunión de trabajo con Boric en la que se definirían los primeros aprontes del cambio de mando . La cita contempla a tres personas del equipo ganador y el Mandatario estará acompañado por los titulares de Interior, Álvaro Elizalde; de Hacienda, Nicolás Grau; Segpres, Macarena Lobos y Segegob, Camila Vallejo.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Quien acompañe a Kast o Jara no es menor. Boric acudió a la reunión con Piñera en 2021 acompañado de Izkia Siches y Giorgio Jackson. Ambos terminaron siendo ministros del primer diseño de su gabinete y parte del comité político.

La definición no está del todo cerrada en el equipo de José Antonio Kast. Hasta el cierre de esta edición, se mantienen en una reunión afinando detalles operativos y políticos de la jornada de este domingo y los días siguientes.

Hasta ahora se ha transmitido que uno de los que podría acompañar al republicano en caso de imponerse en las urnas sería su jefe de campaña, Martín Arrau, quien ha mantenido el contacto con el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán.

En el sector señalan que lo lógico sería que estuviera también el timonel republicano Arturo Squella, hoy senador electo, pero que tampoco descartan que Kast quisiera hacer un gesto de amplitud e invitar a algún dirigente de Chile Vamos o de los otros partidos de centro cuyos dirigentes han manifestado respaldo a su opción.

En el caso de la candidata Jeannette Jara han evitado tomar una definición antes de los resultados dado que las expectativas de una victoria no la favorecen. Aseguran que solo el domingo por la noche, en caso de triunfo, la exministra del Trabajo definirá a quiénes acudirán a su cita con el Presidente.

Dentro de esa nómina, estaría a todo evento quien ha sido su jefa de campaña en segunda vuelta, la senadora Paulina Vodanovic (PS).

Lo que sí está coordinado es un gesto entre ambos candidatos una vez que ya se conozca la tendencia del conteo del Servicio Electoral (Servel).

Tras el sorteo del debate Anatel, el senador Daniel Núñez -jefe estratégico de Jara- y el principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela quedaron en contacto para los gestos protocolares una vez que se conozca quién llegue a La Moneda.

Esto, en cualquiera de los dos casos: si Jara debiese trasladarse al comando de Kast a reconocer su triunfo, o si Kast tenga que hacerlo en caso de que la exministra se imponga.

La comunicación entre los dos candidatos que avancen al balotaje, tras conocerse los resultados, es uno de los ritos de las elecciones presidenciales. En 2021, el republicano se trasladó hasta el Hotel El Fundador para el saludo con Gabriel Boric.