A cargo de Núñez y Valenzuela: equipos de Jara y Kast inician contactos para coordinar gestos tras resultados presidenciales

Fue el pasado viernes, en el sorteo del orden de las intervenciones en el debate de Anatel que se encontraron. El principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela; y el senador y jefe de estrategia de Jeannette Jara, Daniel Núñez, aprovecharon de conversar sobre la factibilidad de algún gesto entre los candidatos durante la tarde del 14 de diciembre cuando ya se despeje quién resultará vencedor o vencedora de la carrera a La Moneda. Y es que ambos fueron designados como los “enlaces” entre comandos para esa jornada.

Según quienes presenciaron ese diálogo, la conversación fue breve, pero suficiente para instalar el marco inicial de lo que podría ocurrir la noche del balotaje. El objetivo era despejar la disposición de ambos candidatos a realizar gestos protocolares una vez que se conozca quién llegue a La Moneda: si Jara debería trasladarse al comando de Kast a reconocer su triunfo, o si Kast tendría que hacerlo en caso de que la exministra se imponga.

En ese primer paso, ambos manifestaron estar disponibles. Valenzuela -señalan- recordó que el 2021 se trasladó hasta el Hotel El Fundador para el saludo con Gabriel Boric. Aunque Núñez manifestó que no lo recordaba, sí manifestó la voluntad de replicar esa misma escena, sea cual sea el resultado.

La comunicación entre los dos candidatos que avancen al balotaje, tras conocerse los resultados, es uno de los ritos de las elecciones presidenciales, por lo que en la previa se generó expectación respecto de si esta vez iba a ocurrir o no. Otro hito de las jornadas electorales es el llamado que hace el Presidente en ejercicio, en este caso Gabriel Boric, al Mandatario electo.

Cristián Valenzuela. MARIO TELLEZ

Valenzuela es el hombre de mayor confianza del candidato republicano. Lo acompaña desde su primer intento por llegar a La Moneda, en 2017, y se le atribuyen decisiones estratégicas de esta campaña, como esquivar los temas valóricos, que impactaron negativamente las dos anteriores incursiones presidenciales.

Aunque durante esta contienda, ha tenido momentos controvertidos. El abogado fue criticado por una columna publicada en La Tercera, titulada “Parásitos”, donde cuestionó a quienes formaron parte de los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia, incluyendo a las dos administraciones de derecha.

En esa ocasión, Valenzuela justificó el sentido de la columna. “Estamos en guerra contra los malos funcionarios públicos, que son pocos, pero que existen, y a ellos hay que combatir”, aseveró. Dentro del comando, el abogado se encarga de la estrategia y de las comunicaciones.

En tanto, el senador Daniel Núñez se ha convertido en una pieza clave del comando de Jara. El comunista la ha acompañado en su círculo político desde que ella abandonó el Ministerio del Trabajo en abril de este año. En su primer comando, de cara a las primarias del oficialismo, el parlamentario fue ungido como encargado de la estrategia de Jara, posición desde donde empujó la idea de mostrar a la candidata como una carta de “centroizquierda”.

17/11/2025 - DANIEL NUÑEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Tras ganar las primarias, Núñez dio un paso atrás y fue designado como encargado de los datos electorales de la campaña de primera vuelta, donde Jara se impuso a Kast con un estrecho margen.

Como principal estratega quedó, en esas fechas, el sociólogo independiente Darío Quiroga. Él, sin embargo, debió dejar su cargo durante la campaña del balotaje, luego de que se difundieran algunas críticas y burlas suyas al Partido de la Gente y Zandra Parisi.

Darío Quiroga, exestratega de Jara.

Tras la salida de Quiroga, en el marco del anuncio del “comando 2.0”, Núñez regresó al cargo de jefe estratégico. De todos modos, en el comando dicen que el senador aún cuando estuvo como jefe de datos electorales fue una de las figuras del comando que se acostumbró a llevar parte de la gestión política.

Fernando Carmona y Daniel Núñez.

Un ejemplo que recuerdan en Londres 76 fue cuando llamó a Fernando Carmona -exjefe programático en primarias- durante la campaña de primera vuelta, para que ordenara su relato con el comando luego de varias intervenciones públicas que implicaron posibles flancos con la candidatura de Jara.