VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A cargo de Núñez y Valenzuela: equipos de Jara y Kast inician contactos para coordinar gestos tras resultados presidenciales

    El principal asesor del abanderado republicano y el jefe estratégico de la exministra tomaron contacto el viernes para comenzar a afinar los preparativos de la puesta en escena del próximo domingo, cuando el candidato que pierda tendrá que visitar al vencedor.

    Por 
    David Tralma
     
    Rocío Latorre
    El senador PC y jefe estratégico de Jeannette Jara, Daniel Núñez, y el abogado y principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

    Fue el pasado viernes, en el sorteo del orden de las intervenciones en el debate de Anatel que se encontraron. El principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela; y el senador y jefe de estrategia de Jeannette Jara, Daniel Núñez, aprovecharon de conversar sobre la factibilidad de algún gesto entre los candidatos durante la tarde del 14 de diciembre cuando ya se despeje quién resultará vencedor o vencedora de la carrera a La Moneda. Y es que ambos fueron designados como los “enlaces” entre comandos para esa jornada.

    Según quienes presenciaron ese diálogo, la conversación fue breve, pero suficiente para instalar el marco inicial de lo que podría ocurrir la noche del balotaje. El objetivo era despejar la disposición de ambos candidatos a realizar gestos protocolares una vez que se conozca quién llegue a La Moneda: si Jara debería trasladarse al comando de Kast a reconocer su triunfo, o si Kast tendría que hacerlo en caso de que la exministra se imponga.

    En ese primer paso, ambos manifestaron estar disponibles. Valenzuela -señalan- recordó que el 2021 se trasladó hasta el Hotel El Fundador para el saludo con Gabriel Boric. Aunque Núñez manifestó que no lo recordaba, sí manifestó la voluntad de replicar esa misma escena, sea cual sea el resultado.

    La comunicación entre los dos candidatos que avancen al balotaje, tras conocerse los resultados, es uno de los ritos de las elecciones presidenciales, por lo que en la previa se generó expectación respecto de si esta vez iba a ocurrir o no. Otro hito de las jornadas electorales es el llamado que hace el Presidente en ejercicio, en este caso Gabriel Boric, al Mandatario electo.

    Cristián Valenzuela. MARIO TELLEZ

    Valenzuela es el hombre de mayor confianza del candidato republicano. Lo acompaña desde su primer intento por llegar a La Moneda, en 2017, y se le atribuyen decisiones estratégicas de esta campaña, como esquivar los temas valóricos, que impactaron negativamente las dos anteriores incursiones presidenciales.

    Aunque durante esta contienda, ha tenido momentos controvertidos. El abogado fue criticado por una columna publicada en La Tercera, titulada “Parásitos”, donde cuestionó a quienes formaron parte de los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia, incluyendo a las dos administraciones de derecha.

    En esa ocasión, Valenzuela justificó el sentido de la columna. “Estamos en guerra contra los malos funcionarios públicos, que son pocos, pero que existen, y a ellos hay que combatir”, aseveró. Dentro del comando, el abogado se encarga de la estrategia y de las comunicaciones.

    En tanto, el senador Daniel Núñez se ha convertido en una pieza clave del comando de Jara. El comunista la ha acompañado en su círculo político desde que ella abandonó el Ministerio del Trabajo en abril de este año. En su primer comando, de cara a las primarias del oficialismo, el parlamentario fue ungido como encargado de la estrategia de Jara, posición desde donde empujó la idea de mostrar a la candidata como una carta de “centroizquierda”.

    17/11/2025 - DANIEL NUÑEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Tras ganar las primarias, Núñez dio un paso atrás y fue designado como encargado de los datos electorales de la campaña de primera vuelta, donde Jara se impuso a Kast con un estrecho margen.

    Como principal estratega quedó, en esas fechas, el sociólogo independiente Darío Quiroga. Él, sin embargo, debió dejar su cargo durante la campaña del balotaje, luego de que se difundieran algunas críticas y burlas suyas al Partido de la Gente y Zandra Parisi.

    Darío Quiroga, exestratega de Jara.

    Tras la salida de Quiroga, en el marco del anuncio del “comando 2.0”, Núñez regresó al cargo de jefe estratégico. De todos modos, en el comando dicen que el senador aún cuando estuvo como jefe de datos electorales fue una de las figuras del comando que se acostumbró a llevar parte de la gestión política.

    Fernando Carmona y Daniel Núñez.

    Un ejemplo que recuerdan en Londres 76 fue cuando llamó a Fernando Carmona -exjefe programático en primarias- durante la campaña de primera vuelta, para que ordenara su relato con el comando luego de varias intervenciones públicas que implicaron posibles flancos con la candidatura de Jara.

    Más sobre:PresidencialesEleccionesJosé Antonio KastCristián ValenzuelaJeannette JaraDaniel Núñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    La hora de De la Llera: Senado invita al rector UC a entrar de lleno en el debate del FES y gobierno afina el tablero

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia
    Chile

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

    A cargo de Núñez y Valenzuela: equipos de Jara y Kast inician contactos para coordinar gestos tras resultados presidenciales

    La hora de De la Llera: Senado invita al rector UC a entrar de lleno en el debate del FES y gobierno afina el tablero

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central
    Negocios

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de la Fed y el resultado de las elecciones

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno
    El Deportivo

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix
    Cultura y entretención

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    Lotus acusa que el Instituto Nacional del Deporte canceló de forma unilateral el festival Loserville de Limp Bizkit

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein
    Mundo

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para este martes

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile