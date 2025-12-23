Cita con su excomando y encuentro con expresidenta: los días de Jara tras su derrota y su futuro pendiente

Pasadas las 18.00 horas, Jeannette Jara, excandidata presidencial del oficialismo, llegó a la Casa Museo Michoacán de los Guindos, en La Reina.

Allí la esperaban decenas de colaboradores de su fallida cruzada electoral, que el pasado 14 de diciembre cayó derrotada ante José Antonio Kast. Con ellos compartió por casi dos horas, en lo que fue su primera actividad con figuras políticas desde la elección presidencial.

La cita fue principalmente de camaradería. Jara no dio discursos políticos, análisis ni proyecciones de lo que viene para su futuro próximo. Compartió con los diversos grupos que estuvieron presentes en el icónico lugar que fue usado como hogar por Pablo Neruda y que el Partido Comunista utiliza, cada 1 de enero, para compartir su tradicional caldillo de congrio con la prensa.

Previo a esto, Jara se había dedicado a descansar junto a su familia y amigos más cercanos, quienes la acompañaron en la noche de la derrota en su casa de Ñuñoa.

Dicha distancia de la primera línea política, luego de un ajetreado año donde debió sacar la reforma de pensiones y enfrentar tres elecciones presidenciales -primarias, primera vuelta y balotaje-, la llevó incluso a perderse el pleno del comité central donde su tienda, el Partido Comunista, hizo un duro análisis de la campaña.

Por lo mismo, en el encuentro en Michoacán, organizado por su excomando, se evitaron los análisis y la excandidata solo tuvo palabras de agradecimiento para sus colaboradores.

Estuvieron figuras como su exjefe de campaña Darío Quiroga; su jefe de gabinete, Jorge Millaquén; su jefa de contenidos, Camila Miranda; el encargado de redes, Ignacio Rojas; sus economistas, Luis Eduardo Escobar y Osvaldo Rosales, y otras figuras como Óscar Aroca, Sofía Fuentes y Danilo Herrera. También asistieron personeros de tercera línea de la campaña, algunos con los que incluso la exabanderada no llegó a entablar mayores conversaciones. Otro participante fue Claudio Rodríguez, pareja de la exministra.

Hubo un asado, a cargo del jefe operativo de la campaña, Javier Albornoz (PC), y del abogado de Jara en la contienda electoral y consejero del INDH, Juan Carlos Cayo. Este último, dicen sus cercanos, “se maneja” con la cocina y algunos recordaron el bife “a lo pobre” que preparó en el último debate Anatel, en la casa de Darío Quiroga.

Al final del encuentro se les regaló a cada uno una taza con una imagen “kawaii” de Jara, con uno de los eslóganes usados durante la contienda electoral: “Agarra la pala”.

Cerca de las 20 horas Jara debió partir del icónico lugar de La Reina, donde los asistentes bromean que “solo faltó una piscina” para enfrentar el calor de la jornada”.

La exministra se fue con algunos de sus colaboradores más estrechos. No fue tanta la distancia que recorrió, pues su próximo destino fue la calle Capitán Fuentes, en Ñuñoa, donde está la sede de la fundación Horizonte Ciudadano, de la expresidenta Michelle Bachelet, quien la estaba esperando.

Como lo hizo el año pasado, la exmandataria encabezó un encuentro de fin de año que organizaron los centros de pensamiento ligados al sector. Hasta allí llegaron alcaldes, senadores, diputados, presidentes de partidos y otras figuras del mundo político. También, a modo de gesto, se invitó a Jeannette Jara.

Bachelet fue una de las principales aliadas en la carrera presidencial para la militante del PC. Con ella se reunió tras ganar las primarias y mantuvo contacto al punto de que se llegaron a juntar nuevamente a días de la elección, como respuesta al encuentro que protagonizaron Kast y el expresidente de la Concertación Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Jara y Bachelet, dicen quienes estuvieron en el encuentro, hablaron a solas, horas después de que en ese mismo lugar la expresidenta recibiera a Kast como mandatario electo y abordara su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Jara también compartió con otras figuras que estaban presentes, pero nuevamente habría evitado hablar de su futuro político, algo que en su entorno refuerzan que aún no se ha definido.

Esa postura la zanjará, insisten, en las próximas semanas, ya que estiman que la extitular del Trabajo continuará con su descanso y que lo de este lunes habría sido una excepción a aquello.

Esto en momentos en que ella ha sido presionada desde el oficialismo para asumir un rol de articulación de la futura oposición a Kast.

De todos modos, sobre su futuro conversó, tras el encuentro en Horizonte Ciudadano, con 24 Horas. “Estoy con la perspectiva de poder descansar algunos días, estuve tres años de ministra, este año sacamos una reforma previsional importante adelante, estoy contenta porque en pocos días más va a subir a un millón y medio de personas su pensión, y hemos tenido una elección que hay que reflexionarla con templanza y con calma”, dijo.

“Todo lo que venga hay que tomarlo con calma, y yo en eso creo que hay que esperar, hay que descansar unos días y hay que ver también qué actitud toma el presidente electo”, añadió.