Claudio Alvarado (UDI): “Sería interesante para Chile Vamos presidir el Senado el segundo y el tercer año del próximo gobierno”

Conversaciones clave sostendrá este martes el senador UDI, Claudio Alvarado, con el resto de sus pares de Chile Vamos. En medio de las negociaciones por quién encabezará la presidencia del Senado entre el actual oficialismo y la oposición, es que el exministro Segpres fue mandatado por el gremialismo para impulsar la carta de Juan Antonio Coloma.

Por estos días, los senadores de Chile Vamos debaten qué año les conviene liderar la corporación. En enero, RN acordó que apoyaría a Manuel José Ossandón si es que el turno era el primer año (2022), sin embargo, ello se ha puesto en duda pues el último tiempo ha tomado fuerza que sea un socialista quien lo haga para defender a la Cámara Alta de quienes impulsan el unicameralismo -o una institución consultiva- desde la Convención Constituyente.

¿Se podrá lograr un acuerdo para darle dos años a la derecha en la legislatura que viene?

Debido a que la conformación del próximo Senado queda en fuerzas equivalentes, eso nos obliga a conversar y a buscar un acuerdo entre el oficialismo y oposición. El periodo se va a vivir con dos años para cada coalición y en principio lo que se ha conversado preliminarmente es que quien dirija la coalición el primer año, lo vuelva a retomar el cuarto año. Por lo tanto, a la coalición que no le corresponda el primer año, dirige el segundo y el tercero de manera consecutiva. Ahora, a mi juicio, la presidencia del Senado durante el 2022 es significativamente importante, básicamente por dos razones. Primero, porque la Convención se encuentra en pleno desarrollo de la redacción de las normas que se van a someter a consideración de la ciudadanía. En segundo término, el nuevo gobierno ha señalado expresamente que iniciará su acción promoviendo una reforma tributaria en los primeros meses de gestión. Como Chile Vamos si nos correspondiera el primer año, en ese caso tenemos que actuar como contrapeso y se requiere un liderazgo que sea ordenador, con experiencia, con capacidad de defender las instituciones, confiable y transversal, como Juan Antonio Coloma.

¿Y no les conviene otro año distinto al 2022?

El gobierno va a hacer lo imposible para que sus fuerzas políticas tengan el control del Senado porque necesitan una coordinación activa de sus fuerzas políticas, un relacionamiento fluido y permanente con la Convención Constituyente y asegurar la tramitación de su agenda legislativa. Pero podría ser interesante para Chile Vamos presidir dos años el Senado, el segundo y el tercer año del próximo gobierno. Porque el 2023 y 2024 van a estar en pleno desarrollo las iniciativas legislativas que por una parte implementan el programa de gobierno, y en segundo lugar todas aquellas normas que se derivan de la Convención Constituyente. En consecuencia, ahí se requiere también una oposición cohesionada que actúe en unidad. De no tener la presidencia el primer año, permitiría que el 2023 y 2024 tengamos el control sobre la agenda legislativa del programa de gobierno.

¿Pero a ustedes como UDI, qué año les interesa más?

Nosotros estamos abiertos a la negociación, aquí no hay un dogma que tiene que ser el primer año, o que tienen que ser los que vienen. En base a esa conversación, a ese diálogo, y a elementos que vayan en beneficio de la coalición tenemos que definir.

¿La UDI apoyará a Ossandón para el primer año?

Vamos a comenzar a reunirnos hoy y cada uno entregará su visión y sus argumentos. Acá no podemos perder el objetivo, no podemos actuar pensando en la conveniencia de un partido político. En el caso de Chile Vamos, tenemos que actuar pensando en la conveniencia de la coalición. No podemos estar haciendo cálculos a qué partido le conviene estar tal o cual año en la presidencia del Senado, porque es mucho lo que está en juego como país. Aquí ningún partido puede optar por vetos por nombres. La UDI postuló a Coloma, que cuenta con el apoyo de nueve senadores UDI y tres senadores de Evópoli, y RN postuló a Ossandón. Ahora, ¿quién es mejor y para qué periodo para la unidad y el éxito de la coalición? Eso lo tenemos que definir.

A Coloma se le critica estar asociado a la derecha dura para presidir el Senado.

Coloma es un parlamentario de larga trayectoria. Ha sido presidente de la UDI y siempre se ha caracterizado por ser una persona de consenso, de acuerdo y con muy buenas relaciones con todo el espectro político y con los gobiernos de turno.

En la derecha algunos dicen que conviene que sea un socialista quien presida el Senado el primer año para defender el bicameralismo.

Hay que tener claro que aquí lo que se defiende es una institucionalidad. Son funciones y son atribuciones, por lo tanto quien dirija la corporación tiene un rol institucional y tiene la obligación y el deber de representar cuál es la mirada del Senado. Indudablemente que si lo hace una persona de derecha queda mucho más expuesto a la descalificación, a la crítica y a la posibilidad de ser escuchado con interés, a diferencia que si lo hace un parlamentario en este caso, eventualmente, del PS que tiene un rol importante dentro de la coalición de gobierno respecto de lo que está en la Convención Constitucional. Porque hoy día los convencionales del PS, Frente Amplio y el PC en la Convención dicen una cosa, pero quienes son parlamentarios del Frente Amplio y del PS en el Senado dicen otra. Sería una buena prueba para saber de verdad qué es lo que piensa el gobierno respecto de lo que pasa en la Convención.

“Aquí la clave es la unidad de la coalición”

Si la derecha no consigue el primer año, ¿RN debiera plegarse pese a sus pretensiones?

Acá no se trata de ser caprichoso e insistir en lo que uno quiere. Aquí de lo que se trata es de tener claridad, primero, de qué es lo mejor para la coalición. Y eso tiene que definirse en un trabajo en equipo, con conversación y con diálogo, no por imposición.

Se comentó que la UDI y Evópoli podrían pactar sin RN. ¿Sería un fracaso si eso ocurre?

En momentos tan complejos para el país donde tenemos a la extrema izquierda dominando, como oposición, partir pensando en tomar decisiones en forma dividida me parece un despropósito que no tiene ningún sentido y hablaría muy mal de nuestra coalición y de nuestro partido. Aquí la clave es la unidad de la coalición. Cualquier cosa que vaya en sentido contrario está destinada a un total y absoluto fracaso y a nuestra autodestrucción.

¿Qué aspiración tienen respecto de la repartición de las comisiones del Senado?

Como las fuerzas son equivalentes, nos corresponde participar en todas las comisiones equitativas del Senado y los cuatro años presidir prácticamente en algún momento todas las comisiones alternadamente con las fuerzas de gobierno. En ese sentido, lo importante es que cuando una coalición tenga la presidencia el Senado sea la otra quien presida una comisión tan relevante como lo es la comisión de Hacienda.

¿Están abiertos a algunos cambios al Senado, como por ejemplo, que la nueva Constitución le cambie el nombre?

Al final cómo te llames da lo mismo, lo importante son tus funciones y tus atribuciones. En lo personal considero que el bicameralismo es beneficioso para el país, siempre tiene que existir una cámara revisora. El Senado tiene un rol de moderar, de escuchar lo que no escucha la Cámara y de corregir.

En esta negociación que se lleva adelante en el Senado, ¿qué otros temas le interesa a la centroderecha asegurar?

Obviamente que nosotros como derecha estando o no en la presidencia del Senado vamos a defender la libertad individual, el derecho de propiedad, el equilibrio entre los poderes del Estado, eso sin ninguna duda. Pero acá lo que te permite una presidencia del Senado es proyectar cuál es tu visión de país expresando tus ideas en forma clara.

¿Qué rol le cabe al próximo Congreso respecto de la nueva Constitución?

La composición actual del Senado va a abrir los espacios para moderar las propuestas que lleguen. En la Convención públicamente hemos conocido que a un sector político ni siquiera se les escuchan sus propuestas, o se le votan sus propuestas, sino que simplemente se impone la mayoría. Es de toda lógica y absolutamente necesario que en el Senado se produzcan las conversaciones, los diálogos y los acuerdos.