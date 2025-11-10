Comentario de Manouchehri sobre Provoste tensiona debate por AC contra Ulloa y fuerza suspensión de sesión

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, optó por suspender por unos minutos la sesión en que se analizó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

En la exposición de réplica de la parte acusadora, la tarde de este lunes, tras la exposición de Ulloa y su abogado defensor, Domingo Hernández, tomó la palabra el diputado Daniel Manouchehri.

En su intervención, el socialista aludió a la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste.

La senadora contestó ante un comentario que su par Fidel Espinoza calificó de “mala leche” y el alegato fue interrumpido.

Ossandón tomó entonces la palabra para reconvenir a Manouchehri.

El diputado hizo mención a chats entre Hermosilla y Ulloa en los que se alude la rechazada acusación constitucional presentada en 2020 contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, que presidió la comisión que concedió la libertad a Hugo Bustamante.

“El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Provoste antes de una acusación constitucional. Como si fuera algo normal. Como si fuera normal que se hicieran este tipo de operaciones. Hermosilla le dice ‘gracias por el apoyo a Silvana. Yasna Provoste cumplió’, lo que dicen en las conversaciones”, dijo el diputado, desatando la polémica.

Ante los reclamos de Provoste, intervino el presidente del Senado.

“Yo creo que hay que mantener las conductas parlamentarias, diputado, porque usted nombra a una senadora fuera de contexto. Me parece una falta de respeto”, planteó Ossandón.

“Nosotros hoy día estamos actuando como jueces. Y resulta que usted no puede en todas sus explicaciones decir que hace un juicio que el que vota por un lado es corrupto y el otro no es corrupto. Eso no parece y mantenga, por favor, el nivel que corresponde estar en esta sala. Eso no lo aceptamos”, recalcó.

Durante el receso que se dispuso tras el altercado, Manouchehri gritó al senador Fidel Espinoza, tratándolo de “corrupto” en medio de una discusión que fue registrada por Agencia Uno.