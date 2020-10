Comisión de Constitución de la Cámara posterga votación de proyecto que elimina inhabilidades de Cores y alcaldes para ir a las elecciones 2021

No será hoy. La comisión de Constitución de la Cámara postergó la votación del paquete legislativo presentado por el gobierno en orden a eliminar las inhabilidades, entre ellas, para alcaldes y concejales para que puedan competir en las elecciones municipales, de gobernadores regionales y parlamentarias del próximo año.

Fue el presidente de la Comisión, Matías Walker (DC), quien sugirió una segunda sesión de audiencia (válido según el reglamento), para escuchar las voces de profesores de derecho constitucional, de la Asociación de Municipalidades, y la Asociación de Cores “que tienen el sagrado derecho a ser oídos”, pero se opuso el diputado René Saffirio (Ind): “Ya se estableció un régimen de reelecciones para las autoridades que postulan a cargos de elección popular [...] no hace bien al proceso constituyente dilatar en exceso”.

También se opusieron Pamela Jiles (PH) y Pepe Auth (Ind). Aunque de la misma línea de Walker se pronunció Paulina Núñez “sería pegarles un portazo [a los Cores y alcaldes]", por lo cual no hubo unanimidad para que se votara en la misma sesión. Eso sí, se acordó que solo escucharán a los representantes de Cores y alcaldes. De haberse votado, se hubiese llevado al hemiciclo de la Cámara este mismo jueves.

Las voces

Uno de los autores del proyecto, Pepe Auth, manifestó su voto en contra: “Yo mismo desaconsejo que resolvamos estas cuestiones en la víspera de un cambio constitucional por un lado, y la víspera de las elecciones porque podría ser entendido con cierto fundamento que está hecho para arreglarle la situación a determinadas personas, y por supuesto, no era ese el espíritu en junio de 2019”.

“Todos los cargos de representación popular deben estar regidos por la misma norma y tiempo de inhabilidad, y por lo tanto, si no se resolvió el problema de acuerdo a un principio general, no me parece adecuado que se apliquen principios distintos para los diferentes cargos”, agregó el parlamentario por Cerrillos, Maipú y Estación Central.

Paulina Núñez (RN), dijo que votaría a favor, porque a su juicio la ley tuvo un error desde el origen. “Haber mezclado el futuro de los parlamentarios con el de los alcaldes y los Cores, no fue buena decisión”.

“No creo que esta vez vengamos a salvar a algunos con nombre y apellido”, agregó la diputada.

Por su parte, Pamela Jiles indicó: “Son inhabilidades que se intentan eliminar en una dirección completamente distinta y antidemocrática”.

Mostrando que hay discordancia incluso dentro de un mismo partido, el diputado Leonidas Romero (RN) -quien acudió en reemplazo de Camila Flores-, justificó su voto en contra: “No estoy de acuerdo en levantar las inhabilidades porque hace un par de meses, en la Camara votamos sin que nadie nos presionara, votamos mayoritariamente para que se respetara lo que se votó, y hoy se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano ayer”.

“Hoy día yo veo parlamentarios que se están subiendo a la ola, que estaban en contra ayer y hoy día están meditando [...] la ciudadanía no está de acuerdo con las sillas musicales ni los trajes a la medida", agregó Romero. “Lamento que el gobierno, mi gobierno, por el cual me la jugué, esté avalando estas prácticas bastante antidemocráticas”.

Por su lado, el diputado Andrés Celis (RN), expresó: “Por una cuestión de prudencia, por una cuestión de criterio por lo que yo sentí que la gente votó el día domingo [triunfo del Apruebo], me parece que lo que la ciudadanía espera de nosotros no es lo que está contenido en esta reforma”.

A representación del gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, explicó el alcance de la iniciativa: “Las inhabilidades son una excepción. Normalmente, los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos [...] y en nuestra legislación normalmente las inhabilidades han existido muy poco”.

“Las [inhabilidades] que se tocan son las inhabilidades temporales, en función de plazo de tiempo que tengo que para dejar una función para asumir en otra”; explicó Monckeberg. El ministro señaló que no se refiere a inhabilidades de funciones, como por ejemplo, quienes tengan contratos con el Estado y quieran asumir otro trabajo.

El otro proyecto

Este no es el único proyecto en la misma línea que está viendo el Congreso. Ayer martes se presentó una iniciativa por parte de diputados RN y DC (Karin Luck, René Manuel García, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb, Frank Sauerbaum y Gabriel Silber) que busca que por una única vez los alcaldes y concejales impedidos de ir a la reelección, puedan postular al Congreso o como gobernadores regionales.

Esto significa que los ediles que no pudieron dejar sus cargos de función municipal una vez que entró en vigencia la ley que limitaba la reelección para poder optar a otro cargo de presentación popular, de aprobarse este proyecto podrían optar a postular por un escaño en el Congreso o como las nuevas autoridades regionales que reemplazarán a los intendentes.

El diputado Diego Paulsen, uno de los autores del proyecto y presidente de la Cámara, aseguró: “Me parece que este proyecto viene a entregar justicia a los alcaldes que legítimamente quieren seguir aportando, con sus conocimientos y experiencia, a cimentar el camino del Chile en que queremos vivir, ya sea como parlamentarios o como gobernadores regionales”, cerró.