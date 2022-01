Comisión de Constitución del Senado declaró admisible indicación que propone amnistía para presos del estallido

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado analizó este martes el proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias a los llamados “presos de la revuelta”.

Al inicio de la sesión se discutió sobre la admisibilidad de la indicación sustitutiva que presentó el senador Francisco Huenchumilla (DC) para cambiar por amnistía la figura legal que trata la iniciativa. La votación fue de 3 votos a 2 en favor de la admisibilidad. Votaron a favor los senadores Jorge Pizarro (DC), Alfonso De Urresti (PS) y el independiente Pedro Araya. Lo hicieron en contra Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI).

De acuerdo a lo que había adelantado el senador DC, con esta indicación se buscó “simplificar jurídicamente el proyecto”. De prosperar la propuesta del legislador no se requeriría un quórum de Ley Orgánica Constitucional de 25 votos y bastaría con el voto de 22 senadores para la aprobación del proyecto.

“La idea matriz es una decisión política de si el Estado persigue o no a personas del estallido social y si está en condiciones de renunciar (a la persecución). Cuál es la forma jurídica de aterrizar esa idea matriz, eso es perfectamente debatible”, señaló Huenchumilla conectado en forma telemática.

El legislador permanece bajo cuarentena y regresaría al Congreso este miércoles cuando se comience a votar el proyecto. En la sesión fue reemplazado por el senador Jorge Pizarro.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue invitado a la sesión, pero no pudo participar. Si estuvo presente el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, representando al Ejecutivo.

Pavez recordó que cuando se aprobó la idea de legislar esta iniciativa “se estaba votando por una norma de indulto”.

“En la discusión particular lo que corresponde es corregir si el indulto para los delitos que no estaban condenados procede o no, pero claramente nos paree que a la luz de los textos, a la luz de los informes, a la luz de los argumentos con los cuales cada uno de los senadores argumentó su voto, siempre la idea de legislar está en base a un indulto general”, argumentó, advirtiendo que había una “situación reglamentaria” de la que debían dejar constancia, dijo.

“La idea de legislar en los informes es sobre indulto general, no sobre amnistía”, enfatizó la autoridad de gobierno.

Ampliar a uniformados

La senadora Luz Ebensperger criticó que “se va a poder amnistiar de aprobarse este proyecto a quienes tiraron piedras o elementos punzantes a carabineros, pero no a los carabineros que se defendieron de evitar ser heridos por esas piedras o elementos punzantes”.

“Se va a indultar a aquellos que entraron en morada ajena con violencia e intimidación. Esos son los que saquearon los cientos de negocios de particulares. Se fundamenta en que con este proyecto se busca la paz social, la paz social para un sector, pero la paz social cuando se busca es para todos los sectores”, advirtió la senadora.

A su vez Pedro Araya, el senador presidente de la comisión, señaló que “no me cierro, porque soy un convencido de que si queremos construir paz social hay que buscar soluciones a todos los que tienen algún problema producto del estallido social y eso implica abrirse a la posibilidad de estudiar un proyecto conforme al estándar de derechos humanos respecto del personal de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas en la materia”.

“No es una puerta que haya cerrado, pero esto solamente se refiere a civiles”, dijo.

La posibilidad de legislar en favor de agentes del Estado investigados por procedimientos en las protestas es un tema que deslizó previo a la discusión de la comisión el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. “Lo razonable es que si lo que se busca es el perdón, entonces terminemos con todas las persecuciones penales ocurridas durante el periodo”, sostuvo en la mañana la autoridad de gobierno.