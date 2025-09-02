SUSCRÍBETE
Comisión de gobierno aprueba en general modificaciones para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa

Los senadores de la instancia votaron de manera unánime la iniciativa que busca agilizar y reducir los plazos del proceso.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Imagen referencial. Servicio Nacional de Migraciones

La comisión de Gobierno del Senado aprobó en general proyecto para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, el cual busca agilizar y reducir los plazos del proceso.

En la instancia, los senadores Paulina Vodanovic (PS), Luz Ebensperger (UDI), Jaime Quintana (PPD) y Esteban Velásquez (FRVS) aprobaron por unanimidad la iniciativa en general tras otra presentación del director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

El proyecto tiene como objetivo optimizar la coordinación interinstitucional, priorizar las expulsiones de personas con antecedentes o que representen un riesgo para la seguridad y el orden público, y mejorar los sistemas tecnológicos para la gestión y ejecución de estos procesos.

Según explicó Thayer, los principales perfeccionamientos que hará es:

  • Ampliar las razones para la expulsión, como la condena en el extranjero, la presencia de procesos judiciales pendientes en el exterior o ser prófugo. 
  • Aumento de las facultades de la Policía de Investigaciones (PDI) como el ingreso al domicilio de una persona con orden de expulsión para detenerlo.
  • Implementar nuevas formas de notificación para agilizar el proceso, incluyendo el uso del domicilio y el correo electrónico. 
  • Acortar los tiempos para la presentación de recursos de reclamación, pasando de 10 a 5 días, y se establecen plazos de 48 horas para la compra de pasajes. 
  • Otorgar al subsecretario del Interior mayores competencias para dictar decretos de expulsión.
  • Fomentar la colaboración entre diferentes instituciones para ejecutar las expulsiones de manera más eficiente.

Ante esto, el senador Velásquez indicó que se mostraba a favor de las modificaciones "que están dentro del marco del derecho, del respeto a la persona, el ser humano, y que se ha ido permanentemente modificando".

