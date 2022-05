Comisión de la Cámara rechaza acusación en contra del excanciller Allamand: libelo será revisado en Sala con informe negativo

Por un voto en contra y tres abstenciones, la comisión revisora declaró inadmisible la acusación constitucional en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

La instancia conformada por los diputados Cristián Labbé (UDI), Andrés Celis (RN), Catalina Pérez (RD), Jaime Araya (PPD), Jorge Brito (RD), estaba encargada de analizar el libelo y votar la pertinencia de este, para luego emitir un informe que no tiene carácter vinculante, sino que es una recomendación que recibirá la Sala de la Cámara de Diputados al momento de revisar en el hemiciclo la acusación.

A juicio de los parlamentarios, los antecedentes expuestos y los causales de acusación no están los suficientemente claros, por lo que, tras dar inicio a la votación para declarar -o no- la admisibilidad, los diputados de RD y el militante del PPD se abstuvieron, mientras que el diputado UDI rechazó la pertinencia del libelo. Celis, por su parte, no se presentó por resultar positivo a Covid-19.

Con este resultado, el libelo pasará a la corporación con una recomendación negativa y deberá ser deliberado en una sesión especial en la Sala convocada para este miércoles.

Sin embargo, el diputado Brito anunció que junto a sus pares Karen Medina (PDG) y Catalina Pérez, enviarán un oficio de fiscalización dirigido a la Cancillería para que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores informe en qué términos ocurrieron los viajes del exministro Allamand.

El viaje que culminó en una acusación

La acusación constitucional en contra del excanciller Allamand fue interpuesta -a comienzos de mayo- por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), independientes, de izquierda y de oposición.

En concreto, acusan que el excanciller “comprometió gravemente el honor o la seguridad de la nación”, luego de su visita a España en febrero de este año, mientras se desarrollaba una crisis migratoria en la zona norte del país.

Los cuestionamientos surgieron, además, luego de que se revelara que en dicho viaje Allamand participó de su primera reunión de trabajo, tras ser elegido como secretario general iberoamericano en noviembre de 2021.

Desde la Cancillería -en ese entonces- informaron que el exsecretario de Estado estaba “haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero” y que retomaría sus funciones el 14 de febrero. Pero, tras las críticas, Allamand renunció a su cargo el 6 de febrero. Y dos días después de su dimisión, asumió como secretario general iberoamericano.

Ante aquel escenario, esta mañana la comisión escuchó las exposiciones de los diputados que impulsan la acusación y la intervención de la defensa del exministro de Relaciones Exteriores, representada por el abogado Samuel Donoso.

En su alocución, el defensor expuso que el excanciller “no incurrió en ninguna infracción jurídica” y que “la conducta desplegada por Andrés Allamand en la primera semana de febrero de 2022 no afectó la seguridad y el honor de la nación”, por lo que “debe esta comisión declarar que no ha lugar a la acusación constitucional”.

Asimismo, a juicio del abogado, en este caso “la imputación efectuada por la acusación es una cuestión netamente de carácter político, no es una infracción jurídica”.

Otro de los argumentos expuestos por el abogado fue la labor del Ministerio de Relaciones durante la crisis migratoria del norte.

Según precisó, el control de los límites fronterizos y el ingreso al territorio nacional no es competencia de la Cancillería, sino que del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“Ese es el ministerio encargado de enfrentar el problema concreto que estaba sufriendo el país en ese momento”, enfatizó.