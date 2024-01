Comisión de Medio Ambiente desaira y corta relaciones con ministra Rojas tras revelación de nuevas citas en casa de Zalaquett

Apenas la ministra Maisa Rojas (independiente) puso un pie en la sala en que sesionaba la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la tensión se apoderó de la habitación.

Los legisladores, desde el PC y el Frente Amplio hasta la UDI y el Partido Republicano, estaban molestos, luego de que solo horas antes se diera a conocer un tercer encuentro de Rojas con empresarios en el domicilio del lobista y exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.

En esta nueva reunión revelada, que se efectuó el 19 de octubre y que fue registrada en la últimas horas a través de la Ley de Lobby, hubo representantes de empresas salmoneras, de Antofagasta Minerals, de la CMPC e inmobiliarias como Besalco (empresa que construyó el edificio Kandinsky, cuyos residentes fueron evacuados por un socavón en el sector de Reñaca Norte), entre otros.

La molestia de los parlamentarios se sustentaba en el hecho de que recién la semana pasada la titular de Medio Ambiente había concurrido a la misma comisión, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social), para explicar el primer encuentro en la residencia de Zalaquett, en el que solo estuvieron salmoneros. Sin embargo, Rojas omitió que había ido en otras dos ocasiones más a la casa del lobista. Al día siguiente, además, en T13 Radio, en una frase que fue cuestionada por el propio oficialismo, dijo que ni siquiera sabía que Zalaquett se estaba dedicando al lobby.

Por lo tanto, para los parlamentarios, este nuevo antecedente -que daba cuenta de cómo la información ha ido surgiendo a goteo-, colmaba definitivamente su paciencia.

Incluso, además de las críticas, en las que la mayoría coincidió en que Rojas había dejado de ser una interlocutora confiable para la comisión, los legisladores acordaron un acto inusual de desaire a la ministra y dieron por terminada la sesión a la que ella había concurrido a exponer sobre el proyecto que “fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

Adicionalmente los integrantes de la comisión acordaron redactar una carta y solicitar una audiencia con el Presidente Gabriel Boric para expresar su molestia.

Confianzas rotas

Uno de los más duros fue el diputado Félix González (ecologista y miembro de la bancada del Frente Amplio), quien aseguró que la oportunidad de Rojas para haber transparentado todo fue la sesión de la semana pasada, a la que concurrieron de “buena fe” a escuchar sus explicaciones. “Se rompieron las confianzas para el diálogo legislativo... Las confianzas están super rotas, no existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo (...) Las reuniones se hicieron a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía ya ha mostrado su desconfianza en los políticos. Y cuando se juntan los políticos con los privados, la gente desconfía más”.

Por su parte, el socialista Daniel Melo, quien también integra la Comisión de Medio Ambiente, afirmó que “la ministra omitió información muy importante y relevante de su participación en más reuniones con Zalaquett y un grupo de empresarios de distintas industrias. Me parece grave esta situación: daña la fe pública, nuestras instituciones democráticas y el llamado que hizo el Presidente a transparentar toda la información y, si es necesario, poder declararlo a través de la Ley de Lobby”.

La diputada Marisela Santibáñez (exmilitante PC, pero aún integrante de la bancada PC) también lanzó críticas. “La posición más incómoda es para nosotros, los (parlamentarios) oficialistas. Todo lo que hemos acordado (en la comisión) queda en el aire, como el tema de la exportación de residuos peligrosos... Ni siquiera puedo confiar en lo que hemos conversado y acordado”, acusó.

Incluso antes de que comenzara la reunión, la diputada Camila Musante (independiente del grupo PPD) sostuvo que “se genera un manto de dudas sobre reformas que son importantes (...). Ya no hay mucha credibilidad en relación a los dichos de la ministra de Medio Ambiente, porque ella comienza diciendo que no sabía que Pablo Zalaquett era un lobista, lo que es bastante poco verosímil”.

Durante la sesión de la comisión, la presidenta de la instancia, la diputada Clara Sagardía (independiente Frente Amplio) dijo que el episodio era lamentable y coincidió en que la nueva revelación dañaba la fe pública.

También palabras severas tuvieron los diputados Eduardo Cornejo (UDI) y José Carlos Meza (republicano).

A raíz de la molestia con Rojas, los diputados de la comisión de Medio Ambiente acordaron que Sagardía, González y Cornejo redacten la carta que será entregada al Presidente Boric durante la próxima semana. Además, solicitarán una audiencia con el mandatario.

El diputado Francisco Pulgar (Indep. PDG) fue quien planteó la idea de solicitar una reunión con el Mandatario o enviarle una misiva para hacer ver el malestar de la comisión. “Yo estaré disponible (para seguir trabajando) después que el Presidente nos diga que las cosas se harán bien (...)”, comentó el parlamentario.

Desaire

Tras las palabras de los diputados y cuando la presidenta de la comisión le había cedido la palabra a la ministra Rojas para referirse a la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el diputado Melo (PS) tomó la palabra y planteó que la jornada no podía continuar.

“No quiero echarle más pelos a la sopa... Yo entiendo que este es un proyecto muy importante no sólo para el gobierno, sino que para el país... Conversábamos recién con la diputada Santibáñez, el diputado Pulgar y otros, y hay un ánimo en la comisión de proseguir ¿o no? (...). Yo sé que hay una tabla, pero hay un problema que es evidente, y uno no puede hacer como que no existe. No sé si el resto de los colegas quiere continuar con esta tramitación como si aquí no hubiera pasado nada”, señaló el parlamentario socialista.

A las palabras de Melo se sumaron los parlamentarios Pulgar, Mesa y González, quienes concordaron que “no estamos en condición de seguir legislando” y que “no están las condiciones para tramitar este ni ningún proyecto que venga del Ejecutivo”.

La presidenta de la instancia tomó la palabra y señaló que “es evidente que necesitamos avanzar, pero a veces es necesario dar un paso atrás para avanzar dos hacia adelante”. Después de cerca de 14 minutos, la sesión de la comisión de Medio Ambiente fue suspendida.

A la salida de la sala, la secretaria de Estado respondió algunas preguntas de la prensa y sostuvo: “La comisión tiene sus atribuciones y no me voy a meter en esas atribuciones”. Sin embargo, dijo que lamentaba la suspensión (...) presenté al equipo completo ante la comisión (para la tramitación del proyecto), todos están comprometidos para hacer un buen trabajo en la comisión... y esperamos poder trabajar bien este proyecto que es muy importante”.

Incomodidad en el gobierno

La intervención de la ministra Rojas en el Congreso fue seguida con atención por los equipos de presidencia. En el palacio de gobierno reconocían que había molestia con la secretaria de Estado.

Las mismas fuentes aseguran que ella y su equipo se han desmarcado de las recomendaciones jurídico y políticas que se les han hecho desde que se conoció que seis ministros del gabinete acudieron a reuniones con empresarios en la casa de Zalaquett. Plantean que ella ha sido la que ha mostrado mayor debilidad para enfrentar el tema.

Entre los ministros, sin embargo, también hubo molestia con los parlamentarios por el desaire a la ministra y por la suerte de amenaza al Ejecutivo al sostener que la titular de Medio Ambiente había “perdido la confianza del Congreso”.

En Valparaíso, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), salió a defender a la titular de Medio Ambiente y advirtió a los diputados que “los ministros de Estado no pueden ser excluidos del debate parlamentario”.

“Estamos en un país donde existe libertad de expresión. Obviamente los parlamentarios pueden dar a conocer sus puntos de vista. En un contexto democrático como el nuestro, se pueden realizar críticas de distinta naturaleza. Lo que es improcedente bajo cualquier circunstancia es que se excluya a un ministro o ministra de Estado del debate parlamentario”, agregó Elizalde.