    Comisión de RR.EE. de la Cámara busca que Petro ofrezca disculpas por dichos contra Kast: enviaron carta al embajador

    En la misiva, los diputados apuntan que las expresiones utilizadas por el líder colombiano "constituyen una falta de respeto no solo hacia el presidente electo, sino también hacia el pueblo de Chile".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Nicolás Quiñones
    Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    Este martes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de enviar una carta al embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen Parra, por los dichos del Presidente de su país, Gustavo Petro, sobre la elección y el presidente electo, José Antonio Kast.

    La idea de enviar la misiva fue del diputado Diego Schalper (RN) y encontró respaldo transversal, a excepción de Nathalie Castillo (PC). Fue aprobada por 9 votos contra 1.

    “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, escribió en su cuenta de X el líder colombiano una vez conocidos los resultados el domingo.

    Luego, en otra publicación, fue todavía más allá: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

    En la carta, los diputados piden que el gobierno del país vecino entregue disculpas por las palabras utilizadas en redes sociales.

    “Tales expresiones, por su contenido y forma, constituyen una falta de respeto no solo hacia el presidente electo, sino también hacia el pueblo de Chile, el cual ejerció de manera libre y soberana su derecho cívico”, dice el texto.

    Así, se agrega que la comisión estima pertinente que, “al margen de la nota diplomática de protesta comunicada por nuestra Cancillería, el gobierno de la República de Colombia ofrezca disculpas públicas por los desafortunados dichos referidos, como una señal clara de respeto mutuo, apego a las normas básicas de la diplomacia y compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales históricamente amistosas entre ambos países”.

    “Confiamos en que esta situación será debidamente considerada por su gobierno y superada mediante gestos que contribuyan a preservar el diálogo respetuoso y la cooperación entre nuestras naciones”, cierra la carta.

    Más sobre:Gustavo PetroJosé Antonio KastComisión de Relaciones ExterioresCámara de Diputados

    COMENTARIOS

