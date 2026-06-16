Comisión investigadora por estallido social: diputados reciben este martes a exoficial Claudio Crespo

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Desde las 08.30 de este martes, la comisión especial investigadora por los hechos ocurridos en el marco del estallido social tendrá su cuarta sesión.

Esta audiencia, en la práctica, será la primera que tendrán, pues la semana pasada no concurrió ningún invitado.

Ahora, según confirman fuentes de la comisión, el único invitado confirmado será el exoficial de Carabineros Claudio Crespo, quien enfrentó un largo juicio por las lesiones que sufrió el actual diputado Gustavo Gatica (Ind.-PC).

Además de Crespo, entre los invitados para esta jornada están la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

El espacio, presidido por el diputado Hans Marowski (libertario), ha tenido un lento avance, pues la semana pasada tenían la intención de recibir al ministro de Seguridad, Martín Arrau; al fiscal nacional, Ángel Valencia; la contralora general de la República, Dorothy Pérez; el exministro del Interior, Andrés Chadwick, entre otros.

Sin embargo, ninguno de ellos concurrió hasta la Cámara. Por ello, los diputados tuvieron una breve sesión en la que únicamente se resignaron a invitar nuevamente a las autoridades en fechas por confirmar.

De hecho, Chadwick les contestó a los diputados que se restaría de la sesión por dos motivos: primero porque, luego de haber sido aprobada la acusación constitucional que pesó en su contra, se replegó políticamente. Y además, porque los hechos que están indagando en esta comisión investigadora están siendo investigados por el Ministerio Público.