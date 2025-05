Comisión revisora aprueba AC contra delegado Gonzalo Durán: este martes será votada en la Cámara de Diputados

La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, aprobó el libelo presentado por la oposición por los hechos ocurridos el 10 de abril en el Estadio Monumental.

Así, la instancia de la Cámara de Diputados emitió un informe favorable ante la acción, recomendando aprobarla en Sala.

La votación fue de cuatro votos a favor , de los diputados de oposición Ximena Ossandón (RN), Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI) y Juan Fuenzalida (UDI). Mientras que el único parlamentario oficialista, Patricio Rosas (FA) votó en contra del libelo.

Dentro de ello, por decisión de la instancia será el diputado Fuenzalida, presidente de la comisión, quien presentará el informe ante la Sala de la Cámara de Diputados.

Los argumentos de los parlamentarios

La sesión que se realizó este lunes tenía como objetivo la votación, en ello los parlamentarios presentaron los argumentos para fundamentar su postura. La primera en hablar, fue la diputada Ossandón.

“Creo que los argumentos que se dan en la defensa de alguna forma vuelven a repetir todo lo que, bueno, de alguna forma también se conversó aquí, pero no me convencieron de que él no fuera el representante natural del Presidente ”, expresó al votar a favor.

En esa línea, prosiguió Romero haciendo un llamado a otros parlamentarios para que aprueben el libelo. “Aquí murieron dos personas. Dos chilenos fallecieron en el contexto de un evento autorizado por una autoridad del Estado que tenía la facultad legal y el deber constitucional de prevenirlo. Y no lo hizo ”, manifestó.

Por su parte, el único diputado de oficialismo, Patricio Rosas, acusó que se usa la acusación constitucional como herramienta en contexto de año electoral. “Es lamentable la imagen que tiene el Congreso justamente decayendo en los últimos años por este tipo de prácticas”, planteó.