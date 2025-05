Cómo Kast trabaja su último -y definitivo- programa de gobierno

Justo a las 19.26 del Día del Trabajo, José Antonio Kast, presidenciable del Partido Republicano, subió a sus redes sociales la fotografía de unas operarias en una fábrica de costura, adosada al siguiente mensaje: “En marzo de 2022, el desempleo femenino era de 8,3%. Hoy, tres años después, el desempleo femenino es de 9,5%. Ese es el resultado del gobierno feminista de Gabriel Boric”.

José Antonio Kast presidenciable del Partido Republicano. Foto: PNfV.

No fue casual. Su diseño es sacar al pizarrón al gobierno y, en específico, al Jefe de Estado durante esta campaña, la tercera que enfrenta en los últimos ocho años, y la última, según lo confesó a este diario en octubre del año pasado.

Por eso no está dejando nada al azar. Partiendo por su programa de gobierno, el que -a diferencia de la pasada segunda vuelta- tiene un cariz completamente identificable con su postulación.

En su equipo se confidencia que esta vez la parrilla de contenidos -en los trazos gruesos- se delineó desde un inicio hasta la primera vuelta. Esto, porque la decisión estratégica siempre fue llegar -independientemente de las encuestas o de los eventuales acuerdos políticos con otras fuerzas en materia parlamentaria- a la papeleta de noviembre.

“Nunca las primarias estuvieron sobre la mesa”, comenta una fuente.

La línea la fijó el propio Kast el 27 de octubre. Esa noche, aunque los resultados de los comicios municipales y de gobernadores no fueron los que esperaba, sentenció: “Si el partido quiere ir a primarias, tendrá que tener otro candidato”.

La evaluación interna -en momentos en que la entonces alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, punteaba en las encuestas- fue que las primarias no eran el mecanismo para ganar; que la vía era contar con una plataforma de propuestas que se hiciera cargo en forma concreta de las preocupaciones ciudadanas.

“Hay temas que viene levantando desde el 2017 y que les hacen mucho sentido a los ciudadanos, como el término del pago de contribuciones a la primera vivienda, que es un verdadero arriendo que hay que pagarle al Estado. Esa es una de las banderas que Kast repuso en esta campaña”, dice el diputado José Carlos Meza.

El objetivo es leer adecuadamente los ejes de esta elección; no enfrascarse en discusiones menores con el resto de la oposición -porque se necesitan para una segunda vuelta-, e impedir -por la vía de una oferta gubernamental distinta- un nuevo gobierno de izquierda.

Por ello, frente a la polémica que levantó Matthei sobre las “muertes inevitables” durante el Golpe de Estado de 1973, Kast -sin cambiar una coma de lo que ha sido su visión histórica sobre el tema- optó por una salida tangencial. “Nuestra posición sobre lo que ocurrió 50 años atrás es muy clara y conocida, y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral”, se limitó a decir a mediados de abril.

Con dos campañas a cuestas -la de 2027 y la de 2021-, en la casona de Presidente Errázuriz se admite que hay un aprendizaje en materia comunicacional -con un uso activo de las redes sociales y de la inteligencia artificial- y también en contenidos, con una grilla que está programada mensualmente hasta noviembre; que se avalúa en reuniones de equipo todas las semanas, y que debe ajustarse a los hitos, a la contingencia y a las giras de Kast. La puesta en escena -con miras a los comicios- partió en marzo de este año, sobre la base de dos ejes priorizados: seguridad y desarrollo económico.

Una de las decisiones para esta campaña fue bautizar las áreas temáticas: Plan Escudo Fronterizo, por la inmigración ilegal; Plan Cero, para hacer frente a las listas de espera en salud, o Plan Renace Chile, por la natalidad.

Kast -dicen- participa de cada detalle. Un ejemplo fue el lanzamiento del Plan Escudo Fronterizo, a mediados de marzo en Arica. Ahí no solo presentó la que sería una de sus primeras medidas si llega a La Moneda, sino que también dio a conocer a quienes hoy se perfilan como los dos hombres fuertes de su equipo de seguridad: el general (R) de Carabineros Enrique Bassaletti y el general (R) del Ejército Cristián Vial.

Una de las tomas de ese video fue especialmente llamativa, pues la mirada fija de Vial al Presidente Gabriel Boric -cuando le pidió autorización para dar inicio a la Parada Militar de 2022- fue reeditada, ahora con Kast.

En simple -comenta un integrante de su equipo-, “ya iniciamos nuestra propia franja electoral”.

El equipo

Hasta ahora, la campaña del abanderado republicano se apoya en materia de contenidos básicamente en Ideas Republicanas, el think tank del partido, que articula programas, lineamientos y asesorías parlamentarias y que es visto como el “cerebro” de esa tienda. Fue el responsable de la Guía Re, una suerte de carta de navegación para los candidatos a las elecciones municipales y regionales del año pasado.

Su directora ejecutiva, la abogada Carmen Soza, es quien participa de las reuniones estratégicas y coordina y entrega los insumos a los asesores más directos de Kast, que prepara junto a un equipo conformado por una veintena de personas.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el núcleo más cercano a Kast están Arturo Squella, presidente del partido, y el abogado Cristián Valenzuela, ambos sus principales consejeros; las periodistas Carolina Araya y María Paz Fadel, y el realizador audiovisual Ediel Ayala, director de Solos, el documental sobre el caso de tres carabineros que -según denuncian- habrían quedado en el abandono después del estallido social.

Junto a ellos está Acción Republicana -creada en 2018-, que tiene a su cargo el vínculo con la sociedad civil, donde una de las piezas clave es su director, Sebastián Figueroa.

Los cambios frente al 2021

El que Kast resultara primero ese 21 de noviembre del 2021 frente a Gabriel Boric -dejando atrás a Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más- fue un triunfo que los republicanos no esperaban. Menos después del estallido social y en medio de la pandemia.

El abanderado había llegado a ese sitial con un ambicioso programa. Para muchos, con el tejo más que pasado. Planteaba, entre otras cosas, reducir la tasa de impuestos de primera categoría desde un 27% a un 17% -punto que se está viendo ahora-; una tasa 0% a las micro y pequeñas empresas que tuvieran en ese momento ventas anuales inferiores a 25 mil UF, y bajar el IVA de un 19% a un 17%. Pero no solo eso. También proponía fusionar el Ministerio de la Mujer con el de Desarrollo Social y Familia, que se entendió como su eliminación; clausurar el INDH y derogar la Ley de Aborto en tres causales.

Todas, medidas que causaron revuelo.

Andres Perez

Quienes se incorporaron a su staff para afrontar la segunda vuelta -varios venían de la candidatura de Sebastián Sichel- recuerdan que debieron “casi rehacer” el programa levantado por el Partido Republicano.

Y que este les dio carta blanca para moderarlo.

De hecho, el 6 de diciembre de 2021 -día en que presentó a los nuevos integrantes- se anunció el vuelco. José Luis Daza, Sebastián Claro, Patricio Rojas, Sylvia Eyzaguirre, Claudio Lucarelli y Soledad Arellano se sumaron al trabajo que venían haciendo el ingeniero comercial Eduardo Guerrero (quien sigue siendo uno de los rostros en esa área) y la economista Cecilia Cifuentes, quien migró en esta campaña al equipo de Matthei.

El programa de 300 páginas quedó reducido al final a 55. Se postergó la idea de reducir impuestos -aunque nunca la ha abandonado- y el depósito en una cuenta de ahorro previsional de un millón de pesos para todos los niños nacidos en Chile, idea que reflotó en esta campaña y que duplicó con el Plan Chile Renace, para enfrentar la crisis de natalidad. Su propuesta esta vez es de un millón de pesos directo para la madre y otro millón en una cuenta de ahorro a nombre del hijo o hija. Una iniciativa que no dejó de generar cuestionamientos en Chile Vamos y en el oficialismo, por considerar que la decisión de ser madre no pasa por la entrega de un bono.

En esa época, a cargo del petit comité de campaña estaban Valenzuela, Guerrero, Marco Antonio González y Julio Feres, generalísimo. Y Kast -según fuentes internas- mantenía y mantiene conversaciones con José Piñera, a quien le solicita algunos consejos.

En republicanos se asegura que todavía no se han abocado a configurar los equipos de campaña. Tampoco el económico. Y que no les complica no tener un vocero -en esta etapa- ni el armazón con el que cuenta Matthei, con los exministros de Hacienda Ignacio Briones y Felipe Larraín; el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara; los exministros de Economía José Ramón Valente y Juan Andrés Fontaine; el ex subsecretario de Hacienda Alejandro Weber; el ex vicepresidente del Consejo del Banco Central Sebastián Claro, y la economista Cecilia Cifuentes.

Esta vez -aseguran en republicanos- sí creen tener opción de ganar, con un Kast que por primera vez cuenta con despliegue territorial, con concejales, cores y alcaldes, y que ha logrado instalarse en el segundo lugar de las encuestas -aunque esas cifras nunca les han importado-. Esto, a pesar de que enfrenta una dura competencia frente a Matthei -su principal rival- y a Johannes Kaiser, de Nacional Libertarios.