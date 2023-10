Cómo Vodanovic se impuso a Escalona por el control del Partido Socialista

Desde que llegó al Senado el 23 de abril, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, consolidó su mandato en la colectividad de París 873, definiendo así la disputa soterrada por el control del partido que ha mantenido hasta ahora con Camilo Escalona, actual secretario general, expresidente de la colectividad y líder de una de las facciones más influyentes del socialismo: la Nueva izquierda.

En la primera etapa del mandato de Vodanovic al interior del PS y en el oficialismo era reconocido que Escalona -que llegó segundo en la elección interna del partido- era considerado en espacios de discusión que suelen ser privativos del timonel de partido. Un ejemplo de ello es que durante la discusión por las alianzas electorales para los comicios de consejeros constitucionales, varios ministros del Frente Amplio y personeros de gobierno acudieron al exsenador para plantear la necesidad de que el PS mantuviera el pacto con el conglomerado y no fuera con el PPD. Lo que generó un reclamo formal de la timonel PS en La Moneda.

En ese momento la abogada y el secretario general de la tienda, Camilo Escalona, se pusieron en veredas distintas. Mientras Vodanovic planteó la posibilidad de ir en pacto con el PPD como planteaba Piergentilli, el extimonel del partido se defendió la necesidad de seguir con el Frente Amplio para potenciar al gobierno de Gabriel Boric.

Pero tras la sucesión de Álvaro Elizalde -ahora ministro de la Secretaría General de la Presidencia- en el cupo senatorial por El Maule, Vodanovic aumentó objetivamente su influencia. Pasó a tener línea directa con los senadores de su partido al integrar dicho comité, lo que le ha permitido acceder a un espacio de injerencia que hasta ese minuto le era vedado y donde suelen adoptarse decisiones políticas clave.

Desde el Senado Vodanovic se ha convertido también en un actor protagónico del proceso constitucional. Desde ese espacio ha articulado conversaciones con otros senadores y presidentes de partido de la oposición, como Javier Macaya (UDI) y Rodrigo Galilea (RN) para intentar encauzar el proceso constitucional con Chile Vamos, luego de que la comisión política del PS respaldara dichos encuentros.

En el PS aseguran que el despliegue comunicacional de Vodanovic es un activo que es valorado por la militancia. Tiene alta presencia en los medios y muestra talento para la instalación de cuñas como cuando motejó el proyecto de nueva Constitución como Kastitución.

Otro factor que ha permitido a Vodanovic aumentar su influencia sobre Escalona es la política de alianzas que ha implementado pues su sector, el “Tercerismo” retomó su alianza tradicional con “Las Grandes Alamedas” del senador De Urresti e Isabel Allende, por lo que hoy tomaron una posición de mayoría frente a la tendencia de Camilo Escalona, balance que se espera que impere en las próximas definiciones del Partido Socialista.

El congreso

El próximo 20 de octubre el Partido Socialista celebrará un nuevo congreso partidista que se advierte será favorable a Vodanovic porque llegará a esa instancia con el apoyo de 240 delegados (la suma de terceristas y Grandes Alamedas) de un total de 430. La Nueva Izquierda de Escalona, en tanto, contaría con 85 dirigentes.

El dato no es menos porque en ese espacio que se realiza cada tres años se toman importantes definiciones, como la política de alianzas y posturas de cara a los desafíos coyunturales del momento. En esta edición, que llevará el nombre de Carlos Lorca -en homenaje al exdiputado y detenido desaparecido-, se espera, por ejemplo, que se tomen decisiones respecto al vigente proceso constitucional que encabeza el Partido Republicano.

Justamente el tema constituyente fue una de las razones por la que algunos personeros aspiraron a postergar el encuentro, lo que finalmente no ocurrió. De hecho, se estima que durante el congreso no existan mayores discusiones sobre si el PS quiere o no adoptar una opción “En Contra” de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Desde la mesa ejemplifican esto con que se está elaborando un documento común y transversal, que será presentado en el evento socialista.

Otra definición que deberá adoptar el PS será la renovación de su tribunal supremo.

Tras el término del congreso del PS, el 22 de octubre, la próxima medición de fuerzas internas será la elección por la presidencia interna del PS. Cercanos a Vodanovic advierten que no ve con malos ojos repostular al cargo.

Aunque en el PS reconocen que la posición de Escalona ha quedado en un perfil más bajo, aseguran que el exsenador ha mantenido cierto protagonismo en la interna y otros espacios del oficialismo, como en las reuniones semanales que sostienen todas las semanas los secretarios generales de los partidos de gobierno.