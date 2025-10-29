Con ausencia de biministro García: comisión revisora de AC contra Pardow realiza su primera sesión

La comisión revisora de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, realizó su primera sesión para discutir la acción con invitando al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuario de Chile (Conadecus), Hernán Calderón.

La instancia contó con la asistencia de todos los parlamentarios integrantes: el presidente de la comisión, Jaime Mulet (FRVS), Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN) y Ericka Ñanco (FA).

Los diputados habían extendido invitación al biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien se excusó debido a motivos de agenda. Por ello, González propuso que la notificación se mandará tras la sesión, para contar con la presencia del secretario de Estado el próximo lunes.

Respecto a la instancia, se realizó solo la presentación de Calderón, quien apuntó que las responsabilidades eran “compartidas” y destacó la figura del exministro Pardow. “Nosotros queremos hacer un llamado de que más allá de lo que haya sucedido en esta oportunidad, lo que nosotros necesitamos es que el Parlamento y el Gobierno y todos, incluyendo la industria, hagamos los mayores esfuerzos para que esta tarifa tenga un precio más bajo”, indicó Calderón.

Asimismo, respecto a la solución Calderón fue enfático al señalar que la reparación a los clientes debe ser dividido por regiones, ya que cada una tuvo afectaciones diversas.

Por otro lado, concluyó que: “Creo que este tema, para poderlo hacer más simple, tiene que ver también con principios éticos, con honestidad y con responsabilidad para asumir cada cual la responsabilidad que le corresponde”.