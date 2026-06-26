Con Boric invitado: FA concluye encuentros para fijar hoja de ruta del partido e inicia proceso de elecciones internas

Este viernes, el Frente Amplio comenzará el cierre del congreso partidario -proceso para definir su hoja de ruta- que iniciaron hace más de tres meses.

Lo harán en la sede del Congreso en Santiago, esperando contar con la presencia de su invitado de honor: el expresidente Gabriel Boric, quien ya participó de la inauguración de este evento en marzo, en su primera reaparición pública tras dejar el poder.

Para la jornada en Santiago, la tienda que lidera Constanza Martínez invitó también a exministros del gobierno de Boric y timoneles de otros partidos de la oposición, entre ellos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, entre otros.

No será un evento cualquiera. Es el primer congreso ideológico organizado por el partido luego de la fusión de Convergencia Social y Revolución Democrática, mientras que, por otro lado, en la mesa buscan aprovechar la instancia para adelantar la conmemoración por el segundo aniversario de la colectividad.

Boric aún no ha confirmado asistencia, dicen en el partido, pero lo esperable sería que estuviera presente.

El viernes será recién la primera de tres jornadas seguidas que preparó el FA. El sábado y domingo habrá discusiones de sus principales dirigentes, las que serán guiadas por una mesa que encabezará Pierina Ferretti (de la fundación Nodo XXI), quien fue electa hace unos días junto a otras cuatro personas para cumplir con esta misión.

Los dos días llevarán adelante esta discusión en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores. El sábado será una conversación a puertas cerradas respecto del futuro del partido y sus principales lineamientos ideológicos.

El domingo, en tanto, pretenden cerrar su actividad y convocar a los medios de comunicación cerca del mediodía, para compartir algunas de las resoluciones que tengan para presentar por esas horas. La vocería estará a cargo de la directiva.

“Este congreso ha sido una experiencia de participación inédita, donde militantes, exautoridades y el propio expresidente Gabriel Boric han podido aportar desde sus distintas experiencias a una discusión común sobre los desafíos del país y el proyecto político del FA”, dijo Constanza Martínez.

Una vez se dé por finalizado este proceso, en el partido podrán concentrarse en las elecciones internas, que definirán la nueva mesa directiva y a los más de 100 integrantes del comité central del partido.

En esta pasada, existe una apuesta por la competencia entre dos grupos claros. Uno de ellos es representado por quienes actualmente lideran la dirección nacional, Constanza Martínez (del sector de Boric) y Andrés Couble (de los ex-RD como Giorgio Jackson). En específico, la apuesta de ese sector es que la actual presidenta repostule al cargo, lo que aún no confirma.

Por otro lado, la facción representada por la diputada Gael Yeomans pretende disputar el control del partido, aunque tampoco ha definido a sus nombres para competir.

En el FA ya se difundieron los plazos para la contienda. La inscripción de las candidaturas -directiva, comité central y otros cargos- será entre el 6 y el 12 de julio. La revisión de las mismas se realizará entre el 13 y el 15 de julio.

Luego, entre el 16 y el 20 de julio habrá un proceso de apelaciones e impugnaciones, que finalizará el 21 de julio con la publicación definitiva de las candidaturas.

La campaña se llevará a cabo entre el 6 de julio y el 6 de agosto, mientras que las votaciones se realizarán el fin de semana del 8 y 9 de agosto. Finalmente, la nueva dirección asumirá el 22 de agosto.