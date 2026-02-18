Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

Este miércoles se concretó la cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior, entre el actual subsecretario Víctor Ramos y el futuro titular de la repartición, Máximo Pavez.

La cita entre ambas personalidades, que se llevó a cabo por la mañana, se extendió por poco más de dos horas.

Una vez finalizado el encuentro, la autoridad del gobierno del Presidente Gabriel Boric y el próximo subsecretario de mandatario electo José Antonio Kast entregaron sus impresiones.

“Ya nos habíamos estado coordinando previamente para diferentes materias y del buen servicio que esta Subsecretaría tiene que establecer. Ha sido una reunión protocolar, formal, donde hemos podido repasar las funciones estratégicas que esta histórica repartición del Estado lleva a cabo, como centro de gobierno, como coordinación frente a la emergencia, los diferentes estados de excepción que existen a lo largo de nuestro país, tanto en la frontera norte como en la Macrozona Sur”, dijo Ramos.

La actual autoridad también apuntó a funciones claves que cumplen las divisiones de Gobierno Interior y las divisiones de coordinación interministerial. “Ha sido una reunión bastante buena en el espíritu republicano que nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric. Y también, siendo conscientes ambos de que esta institución es fundamental para el buen funcionamiento de la República”, agregó.

Pavez, por su parte, calificó la cita de “muy buena y fructífera” y agradeció la disposición de Ramos y su equipo.

“Repasamos todas las áreas que para esta Subsecretaría del Interior son relevantes en la gestión del Estado, en materia de emergencia, migración, coordinación política y también, por supuesto, los desafíos de este paso de gobierno”, remarcó.

El exsubsecretario general de la Presidencia de Sebastián Piñera dijo que el traspaso “está siendo y va a ser ejemplar, tal cual como lo ha demostrado nuestro país en todo este tipo de circunstancias”.

Al ser consultado por temas de contingencia política, Pavez optó por mantenerse al margen. “Los temas políticos no me corresponde a mí comentarlos en este momento”, zanjó.