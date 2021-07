Con la mirada puesta en Jadue y sin grandes ataques personales: Las claves del debate presidencial de Chile Vamos

La figura del candidato presidencial del PC, Daniel Jadue y evitar un gobierno de la “extrema izquierda”, fueron parte de los ejes del debate presidencial de Chile Vamos con miras a las primarias de este domingo 18 de junio, en el marco de una conversación en la que no se vieron grandes diferencias entre los candidatos oficialistas y en la que el más “combativo” fue el exministro de Hacienda y candidato de Evópoli, Ignacio Briones.

En la cita participaron además las cartas presidenciales de la UDI, Joaquín Lavín; de RN, Mario Desbordes, y el independiente Sebastián Sichel.

Durante el segmento de gobernabilidad, y consultados los candidatos oficialistas sobre si una menguada centroderecha puede garantizar que se tiendan los puentes necesarios para gobernar, Desbordes indicó que “al escuchar la pregunta a mi me queda la sensación de que al otro lado tenemos coaliciones ordenadas, que garantizan gobernabilidad, etc. Tenemos una centro izquierda que no es capaz siquiera de ir a una primaria, tenemos una izquierda (Daniel Jadue y Gabriel Boric) que se dicen puras bellezas acá y después en el día de hoy uno (Jadue) le dice al otro (Boric) que los presos están presos por culpa de él”.

Asimismo, en las preguntas cruzadas, Sichel utilizó la figura de Jadue para incomodar a Lavín: “El 31 de enero de 2018 fuiste a Recoleta, estuviste con Daniel Jadue y dijiste que lo importante es trabajar con la gente y que la idea del alcalde Jadue (de farmacias populares) es buena. El 12 de abril dijiste que te sentías reflejado en la creatividad y las ganas de innovar de Jadue y ahora, el 23 de mayo de 2021, dijiste que tampoco dirías que el Partido Comunista es de extrema izquierda”, indicó Sichel.

Lavín retrucó señalando que “ser adversario de una persona no significa encontrarle todo malo. Rescato en Daniel Jadue el haber iniciado en Chile las farmacias populares, pero si quiero decir que el programa de Daniel Jadue obviamente que es de extrema izquierda”.

Aún más, en su minuto de cierre, el exalcalde de Las Condes indicó que “los chilenos quieren un cambio profundo, que se haga en tranquilidad, en acuerdos, en paz, sin extremos (...). Tengo dos misiones en este momento, una es ganarle a Daniel Jadue y al PC y alejarnos lo más posible de Venezuela y de Cuba y la segunda es bajar las pasiones, sanar Chile y unirnos de nuevo”.

Joaquín Lavín también invitó a Desbordes a disuadir a votantes del sector que están dispuestos a participar en la primaria de Apruebo Dignidad apoyando a Gabriel Boric para impedir que avance el candidato del Partido Comunista. “No menosprecien a Gabriel Boric”, advirtió al respecto Desbordes, asegurando que en caso de que el diputado gane su primaria, “ganaría con el programa de esa coalición que es un muy mal programa de gobierno”.

Consultado tras el debate, Lavín explicó que consultó “porque se lo he escuchado a muchas personas y creo que sería un profundo error, primero porque no van a afectar en nada el resultado de esa primaria y segundo porque van a abultar el número de votantes en esa primaria y hacer aparecer más gente votando en la primaria de ellos que en la de nosotros”.

DD.HH. y Punta Peuco

Sobre las violaciones a los DD.HH.registrados en el marco del estallido social iniciado el 19 de octubre de 2019, todos concordaron en que no fue una política sistemática del gobierno y que cada caso debe ser analizado por la Justicia.

Mario Desbordes sostuvo que “en mi opinión,si las hay son personales y las instituciones jamás tuvieron una disposición de cometer violaciones a los DD.HH.”.

Por su parte, Joaquín Lavín indicó que “condena las violaciones a los DD.HH, pero aquí hubo vándalos que tiraron bombas molotov, que quemaron iglesias y a esas personas hoy día la Convención Constitucional las quiere indultar”.

“Ustedes vieron como ayer hubo candidatos aquí (aludiendo a Daniel Jadue) que justificaron las violaciones de los DD.HH. en Cuba en este momento”, destacó.

Sebastián Sichel indicó que “están esas causas en tribunales y hay un estado de derecho que funciona, por lo tanto los políticos no tenemos que hacer opinología”. “Me duele que se violen los DD.HH. en Chile, pero para eso tenemos instituciones responsables de sancionar”, dijo.

Ignacio Briones, en tanto, manifestó que “hubo casos de atropellos, fallaron los protocolos de una policía que ningún gobierno se atrevió a reformar”. “Pero acá no hay una política sistemática de violación a los DD.HH.”, indicó.

Solicitados por el periodista Daniel Matamala a levantar la mano si están de acuerdo con cerrar el penal de Punta Peuco, solo Briones y Sichel hicieron el gesto. Este último dijo “a transformarlo”, mientras que minutos después, Mario Desbordes indicó que “no existen razones técnicas para cerrar el penal”. Solo Joaquín Lavín se mantuvo en silencio.

El “fracaso” del gobierno en La Araucanía

Consultados si el gobierno de Sebastián Piñera fracasó en La Araucanía, -específicamente tras el ataque de la CAM a la Forestal Mininco el viernes pasado que dejó a un integrante de la CAM fallecido y a un trabajador de la empresa en riesgo vital- los cuatro candidatos oficialistas se mostraron de acuerdo.

Lavín sostuvo que el Ejecutivo “sin duda fracasó. En La Araucanía no hay estado de derecho ya desde hace tiempo, ahora ha quedado más claro, hay personas como (el líder de la CAM) Héctor LLaitul que hablan de actos de sabotaje, pero que son actos terroristas, hay personas encapuchadas que llegan con fusiles M-16 (...) Evidentemente hay grupos armados que realizan terrorismo en La Araucanía”, indicó.

Ignacio Briones, por su parte, indicó que “acá el Estado ha fracasado, y han fracasado muchos gobiernos, todos los gobiernos, porque el mandato primero del Estado es proteger la integridad física, la integridad, y asegurar la paz social”.

En tanto, Mario Desbordes sostuvo que “las fallas son evidentes: en primer lugar, tenemos pendientes ’100′ compromisos con los pueblos originarios, sin cumplir, y eso alimenta el discurso de los grupos más violentos (...) Por lo tanto hay que, de una vez por todas, cumplir los compromisos sociales, culturales y políticos, y a este otro grupo enfrentarlo con todas las herramientas del estado de derecho”.

Finalmente, Sebastián Sichel indicó que “acá hemos fracasado como clase política, y lo quiero decir abiertamente, incluso al mundo de izquierda que alguna vez compartí como una persona de centro, que ha sido tenue en condenar la violencia, en llamar esto terrorismo, en acompañar medidas extraordinarias, incluso el estado de sitio, si es necesario”.

Los roces entre Briones y Sichel

Aunque en su mayoría el debate pareció transcurrir bajo un “pacto de no agresión”, en el segmento de preguntas cruzadas, Sebastián Sichel le consultó a Ignacio Briones sobre un informe que encargó como ministro de Hacienda en el cual se proponía evaluar las exenciones de impuestos y franquicias en zonas francas. Al respecto, Sichel indicó no estar de acuerdo con ese informe y le preguntó a Briones si estaría de acuerdo en crear otras zonas francas, como Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Briones replicó: “En primer lugar el informe dice ‘evaluar’ el impacto de esas zonas francas, me parece de suyo evidente, para quien aspira a dirigir el país, que las cosas hay que evaluarlas para ver en la marcha si están cumpliendo los objetivos y si las cosas se pueden hacer mejor”.

Luego, interpeló a Sichel señalándole: “Como tu conoces tanto la zona franca de Iquique supongo que sabrás cuánto vende esa zona franca”. Sichel contestó: “Estoy preguntando yo”, a lo que Briones le indicó: “Ah, no tienes la respuesta, perfecto”.

Briones le indicó que en el informe que “supuestamente tu leíste”, indica que se debe evaluar una zona franca en La Araucanía y que no tiene una respuesta taxativa. Ante esto, Sichel lo emplazó: “Te pido un poco de humildad Ignacio (...) Acá la humildad es importante cuando uno quiere ser Presidente de la República por dos cosas, primero creo que hay que apoyar las zonas en emergencia y segundo tenemos que construir un proyecto colectivo”.

“Si a ti te interesa tanto las zonas francas, lo mínimo es que conozcas las cifras”, cerró Briones.