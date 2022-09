Con poca autocrítica, exconvencionales del Apruebo insisten en mantener el proceso de una nueva Carta

Casi 13 millones de chilenos participaron en este histórico plebiscito de salida que tenía por misión aprobar o rechazar el texto que trabajaron por cerca de un año los 154 convencionales constituyentes.

El borrador de la nueva carta fue entregado al Presidente Gabriel Boric el 4 de julio pasado, en medio de varias polémicas como el impasse que tuvo la mesa directiva, liderada por María Elisa Quinteros, con la frustrada invitación a los ex Presidentes de la República, que no llegaron a la ceremonia de entrega del borrador en el ex Congreso.

El resultado de 61,88% a favor del rechazo, al cierre de esta edición, fue más amplio que los mismos sondeos que pronosticaban 10 puntos de diferencia, lo que generó un duro golpe al corazón de la convención.

El primero en reaccionar fue el exconvencional Renato Garín, quien ofreció disculpas. “El sabio pueblo habló. La Convención ha fracasado. Hemos fallado al país (...) Necesitamos una nueva, buena y sólida Constitución para vivir en paz”, señaló.

En esa misma línea, pero sin realizar una crítica de su gestión, comentaron los ex convencionales Bárbara Sepúlveda y Jorge Baradit. La militante del PC indicó que el proceso continúa: “Chile va a tener una nueva Constitución, tarde o temprano la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar. Mientras que el escritor que entró a la Convención con cupo PS, pero luego se sumó a la bancada del FA, apeló a mantener la mística. “No es la primera vez que el pueblo de Chile tiene que levantarse de sus cenizas, pero vamos a seguir trabajando por el país”, dijo.

Por el lado de Convergencia Social, Damaris Abarca, se mostró desilusionada del resultado y lo vinculó a los derechos reproductivos: “No puedo creer que la decisión libre sobre nuestros cuerpos seguirá siendo ilegal. A todas mis compañeras las abrazo, no nos soltemos nunca”, afirmó.

El ex constituyente PC Marcos Barraza se apuntó a “la campaña multimillonaria del Rechazo” y acusó fake news en relación al texto: “Son mentiras brutales que acompañaron todo el debate constitucional”.

En un tono más humilde, el ex vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, sostuvo que se debe aprender con humildad y seguir trabajando por el futuro de Chile.

“Lo que sí está claro es que la definición le toca al Congreso Nacional, es decir, con la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado, con el liderazgo del Presidente de la República, y esperamos que se pueda construir un camino que permita tener una nueva Constitución, que es el mandato popular manifestado hace dos años atrás”, aseguró.

Dentro de ese mismo llamado se enmarcó la primera reacción de la expresidenta María Elisa Quinteros, quien de todas maneras valoró el masivo plebiscito dirimente. “Esperamos que la clase política esté a la altura del desafío de dar respuesta a las demandas del pueblo, recuperando el sentido del bien común. Estoy en paz. Las transformaciones sociales no se detienen y las impulsamos día a día desde en los territorios”, comentó.

Alegría en Chile Vamos

Los exconvencionales de Chile Vamos comenzaron a celebrar temprano en la jornada. Al tercer cómputo del Servel ya sabían que tendrían un triunfo rotundo.

Así lo dejó entrever Arturo Zúniga. “Esta es la derrota histórica más importante de la izquierda no democrática y el triunfo del sentido común”, dijo. Su ex compañera de bancada, Marcela Cubillos también celebró: “Viva Chile! Una nación, libre y democrática”.

Por su parte, el ex constituyente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, sostuvo que como sector mantendrán los compromisos honrados. “Triunfó el cambio con sentido común y acuerdos. Vamos a honrar nuestro compromiso, tendremos una nueva Constitución, pero a no pasar por alto lo que ocurrió, acá hay una derrota política de una izquierda radical que no creyó en el diálogo. Chile nos da una nueva oportunidad”, finalizó.