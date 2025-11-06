OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    Constanza Hube (UDI): “No me cabe duda que se va a formar una coalición amplia (de las derechas) para segunda vuelta”

    La abogada, exconvencional y candidata por el distrito 11, plantea que, pese a las tensiones entre su conglomerado -Chile Vamos- y el Partido Republicano, "se necesitan mutuamente". De llegar al Parlamento, la gremialista apuesta por impulsar la discusión sobre las contribuciones y el sistema político.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Cuando Constanza Hube habla sobre su paso por la Convención Constitucional, lo recuerda como un proceso “único y espero que irrepetible”.

    La abogada UDI fue de las pocas representantes de la derecha y aunque lo reconoce como una primera experiencia hostil para un cargo de representación, hoy apuesta por llegar a la Cámara de Diputados por el distrito 11.

    La gremialista proyecta un escenario de convergencia entre las derechas y apuesta por impulsar la discusión sobre las contribuciones en el Congreso y el sistema político.

    Su primera experiencia en un cargo de elección popular fue en la Convención Constitucional. Una experiencia que no fue grata para la derecha. ¿Por qué hoy apuesta por la Cámara?

    La Convención Constitucional fue una experiencia única y espero que irrepetible. Eso te lleva al aprendizaje de que las ideas no se defienden solas, que necesitas personas con convicciones, pero con coraje para defender las ideas cuando la ola viene a favor, pero sobre todo cuando viene en contra. Se ha dicho que el octubrismo está muerto, o que las ideas refundacionales ya no son parte, pero en este gobierno se han ido presentando proyectos que estaban en la propuesta refundacional. El FES es un gran ejemplo de eso. Esas ideas no están muertas. Al revés, solamente es un repliegue táctico.

    El distrito 11 está conformado por comunas más acomodadas económicamente. ¿Qué urgencias ha identificado en su campaña?

    Hay distintas realidades, como en la comuna de Lo Barnechea, donde tienes, por un lado, La Dehesa, pero también el Cerro 18, donde el tema de seguridad es central (...). Una realidad bien crítica son las contribuciones y la injusticia que significan.

    El tema de las contribuciones partió aguas en el segundo proceso constituyente, entre la visión de Chile Vamos y el Partido Republicano. ¿Cuál es su postura?

    Primero, hay que despejar algunas cosas. La discusión que se dio en el Consejo Constitucional respecto a las contribuciones fue buena porque puso el tema en el tapete, pero me parece que no era un tema propiamente constitucional.

    Pero sí se puede legislar al respecto...

    Sí, pero no hay iniciativa por parte de los parlamentarios. He escuchado a hartos candidatos al Parlamento, de este mismo distrito, prometiendo “chao contribuciones” y los diputados no tienen la iniciativa para presentar proyectos que eliminen o que bajen impuestos (...). La discusión de las contribuciones no se ha sincerado bien, porque se dice que es un tema que tiene que ver con el financiamiento de los municipios. O bien, que tiene que ver con un tema de justicia tributaria. Y si es por un tema de justicia tributaria, es un impuesto tremendamente injusto. El tema del financiamiento de los municipios démoslo en esa cancha.

    ¿Aprobaría un proyecto de eliminación total de las contribuciones?

    Lo votaría a favor, evidentemente.

    Sea cual sea el resultado en la primera vuelta, el sector va a tener que converger para gobernar, o incluso, para coordinarse en el Parlamento. ¿Ve posible ese reacomodo en la derecha?

    No tengo ninguna duda que eso va a ser así. Pase quien pase a segunda vuelta, no tengo ninguna duda que va a haber unidad en la oposición. Al final del día, Chile está primero y al frente tenemos a una candidata comunista, continuidad de un gobierno que ha sido un desastre. A mi juicio, no son tan profundas las diferencias entre los distintos candidatos.

    ¿Tiene la certeza de que dentro de su coalición -por ejemplo Evópoli- o del pacto parlamentario -con Demócratas- tienen ese mismo convencimiento?

    Es difícil, uno no puede hablar por partidos a los cuales no pertenece, pero me gustaría que hubiera una unidad de la oposición como lo que fue el 62% del “Rechazo”. En ese sentido, sería deseable un “Frente Amplio” de las oposiciones. Chile Vamos en sí mismo es muy distinto, pero se pueden formar coaliciones. No me cabe duda que se va a formar una coalición amplia (de las derechas) para segunda vuelta.

    El tono de la campaña presidencial ha tenido una especie de ir y venir respecto a los emplazamientos dentro del mismo sector. ¿Cree que ha sido una estrategia correcta la de su candidata, Evelyn Matthei?

    Evelyn Matthei es mi candidata. Si hay algo que podría destacar de mi candidatura es que soy una persona de convicciones claras y no hay ambigüedad. Sin perjuicio de eso, hay algunas decisiones que ha adoptado el comando -particularmente, comunicacionales- que no me gustan. Como por ejemplo, el video que salió (...). Pero no tengo ninguna duda que, independientemente de todas estas olas de alta conflictividad entre un candidato y el otro, va a haber unidad en la segunda vuelta.

    Con el surgimiento de republicanos en la derecha, se hace un símil de lo que le ocurrió a la ex Concertación con el Frente Amplio. ¿Podría ocurrirle en esta elección a la UDI?

    Efectivamente el PC y el Frente Amplio terminaron absorbiendo lo que fue la Concertación, totalmente. Pero eso no es asimilable a lo que ocurre con republicanos y la UDI. La UDI es un partido que tiene su propia identidad. Parte de nuestros compromisos, sobre todo de los liderazgos nuevos que pretendemos llegar al Congreso -Ricardo Neumann (O’Higgins), Katerine Montealegre (Los Lagos), Eduardo Cretton (La Araucanía)- tienen que ver con que la política vuelva a ser predecible. La UDI es un partido que tiene su propia identidad y eso no obsta que puedas tener como socio -especialmente pensando en la presidencial- a los republicanos en una segunda vuelta. Los dos conglomerados se necesitan mutuamente: no solamente para la segunda vuelta, sino que para tener un proyecto común y político.

    ¿Hay algún proyecto que será prioritario de llegar al Congreso?

    La Ley de Seguridad Municipal. Hoy los municipios hacen lo que pueden con lo que tienen, pero requieren una regulación respecto, por ejemplo, de las pistolas Taser; respecto de que sus funcionarios, que estén seguros, que tengan la capacitación. Y todos los proyectos que impliquen darle mayor respaldo a Carabineros, aumentar sus recursos (...). También es importante meterle mano al sistema político. La fragmentación es un problema que tenemos en el Congreso.

    Más sobre:PolíticaConstanza HubeUDICongresoCandidataDistrito 11

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Matthei inicia cierre de campaña en La Araucanía y se compromete a devolver la paz a la zona: “No me temblará la mano”

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    La disyuntiva de Chile Vamos con Demócratas y Amarillos que se abre tras la primera vuelta

    Jaime Sáez, jefe de bancada FA: “Tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Lo más leído

    1.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    2.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Matthei inicia cierre de campaña en La Araucanía y se compromete a devolver la paz a la zona: “No me temblará la mano”
    Chile

    Matthei inicia cierre de campaña en La Araucanía y se compromete a devolver la paz a la zona: “No me temblará la mano”

    La disyuntiva de Chile Vamos con Demócratas y Amarillos que se abre tras la primera vuelta

    Jaime Sáez, jefe de bancada FA: “Tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario
    Negocios

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Chileno clave en evitar aranceles de EE.UU. al cobre por tiempos de permisos ambientales en el país: “El marco regulatorio está dormido”

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas
    Mundo

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Congreso de Perú declara persona “non grata” a la presidenta de México e intensifica la tensión bilateral

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años