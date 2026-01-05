SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Constanza Martínez descarta que inasistencia del FA a proclamación de Kast en el Tricel responda a un “punto político” como el del PC

    La timonel de la tienda oficialista indicó que desde el partido priorizaron trabajar en otros temas durante la jornada y que su ausencia no se debe a diferencias políticas que puedan tener con el Presidente electo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, miminizó esta tarde la ausencia de su partido a la proclamación de José Antonio Kast como Presidente electo y aseguró que la tienda oficialista no quiso hacer un punto político -como el realizado por el PC- al restarse de la ceremonia realizada en la sede del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en Santiago.

    Cabe recordar que republicano, como una señal tanto para los partidos del oficialismo como de la oposición, Kast había invitado a participar del acto a todos los presidentes de las colectividades que cuentan con representación parlamentaria. Es decir, desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido Nacional Libertario (PNL).

    Y únicamente desde el PC habían descartado sumarse a la actividad con antelación. En conversación con Radio Usach, el timonel comunista, Lautaro Carmona, había adelantado la ausencia de su partido, en relación con su desacuerdo con la postura de Kast sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro.

    Consultada al respecto en el marco de su participación en el comité político, la timonel del FA sostuvo que “no pudimos (asistir), tuvimos tope de agenda”.

    “Íbamos a ir, hubo un tope de agenda, ustedes comprenderán, el primer día del año, hubo harta noticia el fin de semana, tuvimos que tener hartas reuniones”, relevó Constanza Martínez.

    En este sentido, le bajó el perfil a la inasistencia del FA, al indicar que a una proclamación de un mandatario por el Tricel “normalmente se invita, los que pueden ir van, no es una ceremonia del talante del cambio de mando, así que no da para tanto (...) Teníamos que trabajar en otros temas y priorizamos eso”, añadió.

    Ante la insistencia de si desde la tienda se trató de hacer un punto político como el hecho por el PC debido a sus diferencias con Kast, Martínez respondió con un conciso pero enfático “no”.

