    Política

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Este lunes al mediodía, el republicano será proclamado en la ceremonia en el Tribunal Calificador de Elecciones. Sorprendió al invitar a todos los presidentes de partido con representación parlamentaria. En medio de la crisis en Venezuela, su semana estará marcada por su viaje a Perú y la posibilidad de generar un corredor humanitario.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas
    Santiago, 22 de diciembre 2025. El Presidente Electo Jose Antonio Kast se retira de la fundacion Horizonte Ciudadano en Nunoa luego de reunirse con la Ex Presidenta Michelle Bachelet Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Este lunes, al mediodía, José Antonio Kast llegará hasta las dependencias del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para participar de su ceremonia de proclamación como presidente electo.

    Como es tradición, no lo hará solo, sino acompañado de su entorno más cercano. Entre ellos, su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola; sus hijos José Antonio y Josefina Kast, y parte de su equipo, como su asesor Cristián Valenzuela, su encargada de comunicaciones, María Paz Fadel, y su jefa de gabinete, Catalina Ugarte.

    El republicano decidió sumar otros nombres a su lista de invitados. Como una señal tanto para los partidos del oficialismo como de la oposición, extendió la convocatoria a todos los presidentes de las colectividades que hoy cuentan con representación parlamentaria. Es decir, desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido Nacional Libertario (PNL).

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Entre ellos, por ejemplo, se consideró a Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Johannes Kaiser (PNL), Ximena Rincón (Demócratas), Lautaro Carmona (PC), Jaime Quintana (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Andrés Couble (Frente Amplio), y otros dirigentes. En total, son 16 los representantes de partidos invitados. Hasta el cierre de esta edición, no era clara la asistencia de todos los timoneles de izquierda.

    La decisión sorprendió en las colectividades. No solo porque se consideró a tiendas que serán oposición a su gobierno, sino también porque históricamente la ceremonia realizada por el Tricel se ha reducido solo a los cercanos del mandatario electo, junto a distintas autoridades estatales.

    En los últimos procesos electorales, han sido pocos los presidentes de partido que han participado de la instancia. Por ejemplo, si bien en ese entonces había un aforo reducido por la crisis sanitaria del Covid-19, en 2022 Gabriel Boric asistió a la ceremonia acompañado solamente de su entonces pareja, Irina Karamanos.

    Cuatro años antes, el exmandatario Sebastián Piñera hizo lo propio y llegó a hasta el Tricel acompañado por su familia y sus asesores más cercanos, como Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel.

    En 2014, quien sí consideró a algunos de los presidentes de partido fue la expresidenta Michelle Bachelet, quien invitó a todos los representantes de la Nueva Mayoría -alianza con la que llegó por segunda vez a La Moneda- y también al entonces timonel de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, junto con su par del hoy extinto Partido Progresista.

    En ese contexto, entre los republicanos afirman que se trata de una señal para los partidos del actual oficialismo, con quienes -recalcan- esperan mantener buenas relaciones.

    Viaje a Perú

    Más allá del hito en el Tricel, la semana de Kast estará marcada por su viaje a Perú, donde se reunirá con el presidente de ese país, José Jerí.

    El republicano partirá este martes en la tarde, tras una actividad con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y se espera retorne a Chile el miércoles en la noche.

    Se trata de su tercer periplo como presidente electo. Primero, viajó a Argentina, donde sostuvo una cita con el mandatario de ese país, Javier Milei. Días después hizo lo mismo con Daniel Noboa, en Ecuador. El foco: la crisis migratoria en el continente y la posibilidad de generar un corredor humanitario que permita a los inmigrantes venezolanos volver a su país.

    El presidente electo se reunirá el miércoles con el líder peruano, junto con miembros de su gabinete y también representantes del empresariado del país.

    En el entorno de Kast no esconden que el viaje estará marcado por la crisis en Venezuela después de que, este sábado, Estados Unidos concretara un operativo militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro. Y es que en republicanos no dudan al afirmar que el hecho podría abrir una puerta para facilitar el regreso de los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en territorio nacional.

    La captura de Maduro, de hecho, fue celebrada por Kast, quien a través de sus redes sociales remarcó que los gobiernos latinoamericanos deben no solo asegurar que “todo el aparato del régimen abandone el poder”, sino también “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

    En ese contexto, en su círculo vieron con buenos ojos la declaración del presidente peruano durante este fin de semana. “Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria“, sostuvo el mandatario.

    Así, recalcan que la crisis en Venezuela y el eventual corredor humanitario será uno de los temas centrales con Jerí. Respecto a esa medida, hace unas semanas tras anunciar su cita con Kast, él afirmó que “es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales”.

    Ambos sostuvieron una llamada durante este domingo para abordar la situación en Venezuela y acordaron profundizar en el tema en la reunión de este miércoles.

    Oficialismo cuestiona a Kast

    La declaración de Kast por Venezuela, en todo caso, levantó cuestionamientos en la izquierda. Por ejemplo, el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), planteó que “esperamos que el presidente electo aclare bien cuál es su principio en materia de política multilateral, ya que el derecho internacional debe prevalecer siempre”.

    12 de julio 2024 Entrevista a Ricardo Lagos Weber, senador. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    La diputada Coca Ñanco (Frente Amplio), quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara, afirmó que “a diferencia de discursos populistas y confrontacionales, como el de José Antonio Kast, que simplifica una crisis compleja, el gobierno del Presidente Boric ha optado por el multilateralismo y el derecho internacional como únicos caminos legítimos para avanzar hacia una salida democrática”.

    En conversación con la Radio Nuevo Mundo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, advirtió que “si las declaraciones del presidente electo van en la línea casi de aplaudir y subordinar a lo que sean las políticas norteamericanas, vamos a estar en el peor de los mundos respecto a lo que son la expresión propia de soberanía, autonomía e independencia como Estado (...)”.

    Más sobre:José Antonio KastPartido RepublicanoTricelPerúInmigración

