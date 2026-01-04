Kast contacta a presidente peruano para abordar situación de Venezuela tras captura de Maduro

Este domingo el presidente electo José Antonio Kast contactó por llamada al mandatario peruano José Jerí. Momento en que hablaron de la situación en Venezuela y la crisis migratoria que involucra a los dos países.

Desde la presidencia peruana comunicaron que sobre Venezuela, “ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición que permita la recuperación de la democracia en ese país".

Además acordaron profundizar en estos temas en la reunión que sostendrán en Lima el próximo miércoles.

Perú será el tercer destino que visitará José Antonio Kast, después de haber estado en Argentina con su homólogo Javier Milei y en Ecuador con Daniel Noboa.

Mientras ocurría el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, luego de haber sido capturado, tanto Kast como Jerí se mostraron satisfechos con la acción llevada a cabo por el país norteamericano.

“Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”, escribió el presidente Jerí en su cuenta de X.

En la misma línea, el presidente electo chileno comentó, también a través de esta red social que era “una gran noticia para la región” y dijo que “Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela”.

Asimismo, Kast y Jerí han demostrado coincidir en torno a temas como la migración irregular, donde han propuesto la idea de instalar un corredor humanitario hacia Venezuela.

Además, ambos ponen en el centro de planes de gobierno la lucha contra la inseguridad de sus países .

Por ejemplo, el mandatario peruano apenas asumió la presidencia de manera interina declaró estado de emergencia en la capital y en la ciudad de Callao para combatir la delincuencia, algo parecido a la propuesta de Kast sobre los primeros 90 días, en que plantea un gobierno de emergencia.